Никогда не догадаетесь, кто является крупнейшим распространителем дезинформации в твиттере

Дезинформация не является новой проблемой, но с появлением социальных сетей ситуация значительно ухудшилась. Ученые пытаются понять масштабы проблемы, определяя наиболее наполненные ложью сайты, разоблачая правительства и даже отдельных известных людей, чья точка зрения для некоторых весит больше. Но на этот раз исследователи обратили внимание на обычных граждан.

Кто больше всего распространяет дезинформацию

Еще до того, как Илон Маск переименовал Twitter в X, аналитики собрали статистику 650 000 аккаунтов в этой соцсети. 30 мая они наконец опубликовали результаты своей работы, которая выявила группу суперпоширювачів дезинформации, которые составляют лишь 0,3 процента аккаунтов, но отвечают за распространение 80 процентов ссылок на сайты фейковых новостей.

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Хотя можно было бы ожидать, что это молодые, осведомленные в интернете люди, которые автоматизируют свой обмен информацией, оказывается, что это, как правило, старые женщины, очень склонные к нажатию кнопки "ретвитнуть".

Ученые тщательно подошли к своему исследованию. Они опирались на аккаунты, которые смогли связать со списком регистрации избирателей в США, используя полные имена и информацию о местонахождении. Все эти пользователи были активными на платформе накануне выборов 2020 года.

Сначала исследователи определили твиты этих пользователей, содержащие политический контент, с помощью классификатора машинного обучения, который был предварительно проверен людьми. Они сосредоточились на тех твитах, которые содержали ссылки на новостные сайты. Затем эти ссылки были проверены по списку "новостных" сайтов, которые, как известно, распространяли дезинформацию о выборах.

Этот подход имеет одну оговорку: они не проверяли достоверность отдельных историй, которые были ретвитнуты. Хотя эти сайты могли быть постоянными источниками дезинформации, все еще существует вероятность, что они публиковали некоторые достоверные статьи, которые были распространены. Однако, учитывая размер аудитории, которую проверяли, репутацию сайтов и соответствующее количество твитов, это не может быть серьезным фактором.

Из этой совокупности людей выделили 2 107 аккаунтов, на которые приходится 80 процентов твитов, ссылающихся на источники дезинформации. Их называют суперраспространителями дезинформации. Для анализа суперраспространители сравниваются со случайной выборкой всего населения и с теми, кто больше всего распространяет ссылки на надежные источники новостей.

Что выяснилось

В среднем по всему твитеру только 7% новостей, которыми делились люди, ссылались на сайты, склонные к публикации дезинформации. Большинство из них приходилось на суперраспространителей по двум причинам. Одна из них заключается в том, что они делились большим количеством ссылок на новости, чем кто-либо другой, в среднем 16 в день по сравнению с менее чем одной в случайной выборке. Относительно активные пользователи находились между этими двумя группами, с пятью ссылками на новости в день.

Из всех ссылок, которые распространили суперраспространители, 18% приходилось на фейковые новости. Для других активных пользователей этот показатель составил лишь 2% и 3% для случайной выборки.

Влияет ли это на что-то

Поэтому ученые говорят, что своих результатов суперраспространители достигли благодаря большому объему ретвитов, а также потому, что не получают критики в ответ.

Исследователи также захотели узнать, просто ли эти люди "кричат в пустоту", или их твиты способны влиять на других.

Они обнаружили, что более 5 процентов всех аккаунтов были подписаны по крайней мере на одного суперраспространителя .

. Твиты суперраспространителей получали больше ответов, ретвитов и лайков, чем твиты остального населения.

По оценкам исследователей, на суперпоширювачів приходится примерно четверть ссылок на дезинформационные сайты, на которые попадали их обычные подписчики.

Для более 10 процентов их подписчиков они были единственным источником фейковых новостей.

Итак, очевидно, что небольшая группа людей преимущественно твитит ссылки на источники дезинформации, и для многих пользователей они являются наиболее значимым источником контакта с этими сайтами. Кто же эти люди?

Кто распространяет дезинформацию

Большинство из этих 2 107 аккаунтов принадлежат женщинам – 60%.

Они также старше, в возрасте в среднем 58 лет.

Хотя значительная часть дезинформации о выборах циркулировала преимущественно в республиканских кругах, только 64% суперраспространителей были зарегистрированными республиканцами, тогда как почти 20% были зарегистрированы как демократы.

Ученые не брались искать причины такого перекоса в статистике. Но, вероятно, это является следствием недостаточной осведомленности в технологиях, плохого понимания того, как работает интернет и пропаганда, а также естественной склонности доверять. В то же время их читатели могут быть склонны считать, что старшие люди – мудрее, знают больше и лучше разбираются в ситуации.