Разведка США впервые четко запечатлела секретный космический самолет Китая
Разведывательное управление Министерства обороны США обнародовало наиболее подробное фото китайского многоразового космического самолета Shenlong. На рассекреченном снимке удалось отчетливо разглядеть корпус аппарата снизу и его уникальные солнечные батареи.
Секретный снимок в отчете американской разведки
Изображение появилось на 53-й странице 130-страничного отчета Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), посвященного актуальным вызовам безопасности в космосе. Уникальный спутниковый снимок был сделан компанией геопространственной разведки Maxar Technologies еще в 2024 году.
Хотя в официальной подписи аппарат обозначили просто как безымянный китайский "космический самолет", аналитики практически не сомневаются, что в кадр попал именно Shenlong – второй многоразовый орбитальный корабль Китая.
Что известно о загадочных миссиях аппарата Shenlong
Китайские власти официально подтвердили существование проекта почти двадцать лет назад, однако практически все подробности разработки военные держат в строгой тайне. Первый испытательный полет прототипа состоялся в 2020 году и длился всего два дня. Во время второй миссии в 2022 году корабль находился на орбите уже 276 дней.
Опубликованная фотография запечатлела третье известное испытание самолета, запущенного в декабре 2023 года. Эта миссия длилась 268 дней, и, по данным американской разведки, во время пребывания на орбите Shenlong выпустил неизвестный объект и совершал маневры взаимодействия с ним. По имеющейся информации, 7 февраля 2026 года китайские инженеры отправили секретный аппарат уже в четвертое космическое путешествие с космодрома Цзюцюань.
Американский конкурент: миссии беспилотника X-37B
Секретный китайский корабль действует на орбите одновременно с американским аналогом – беспилотным роботизированным самолетом X-37B Космических сил США, созданным корпорацией Boeing. Этот многоразовый аппарат провел уже более 431 дня на низкой околоземной орбите в рамках своей восьмой секретной миссии.
О характеристиках американского космоплана публично известно несколько больше. Беспилотник длиной более 8,8 метра имеет размах крыльев почти 4,6 метра, стартует вертикально с помощью ракеты, приземляется на взлетную полосу горизонтально и развивает орбитальную скорость более 28 044 километров в час. Несмотря на гриф секретности, окружающий большинство задач, представители Космических сил США сообщили, что в ходе восьмой миссии специалисты испытывают новейшие системы лазерной связи и квантовые измерительные приборы.