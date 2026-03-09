Новый Realme Note 80 получил большой аккумулятор и ценник почти 100 долларов

Компания Realme представила новый бюджетный смартфон Note 80. Модель получила большой дисплей с частотой 90 Гц, аккумулятор на 6300 мА-ч и базовую аппаратную платформу. Устройство позиционируется как доступное решение для повседневного использования, а стартовая цена составляет около 105 долларов.

Новый Realme Note 80 пополнил сегмент бюджетных смартфонов. Фактически это упрощенная версия модели Narzo 80 Lite 4G, которая дебютировала еще в прошлом году. Устройство сохранило часть характеристик предшественника, но получило несколько измененную конфигурацию, сообщает Gizmochina.

Какие характеристики получил доступный Realme Note 80?

Смартфон оснащен 6,74-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600x720 пикселей (HD+). Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, а соотношение площади экрана к корпусу составляет 90,4%. Панель имеет пиковую яркость до 563 кд/м2, а частота обновления сенсора достигает 180 Гц, что делает взаимодействие с интерфейсом более плавным.

Основой смартфона стал восьмиядерный процессор Unisoc T7250, который работает вместе с графическим ускорителем Mali-G57. В базовой конфигурации устройство получило 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 64 или 128 ГБ.



Realme Note 80 / Фото Realme

Автономность и жизнь батареи

Одной из главных особенностей модели стал аккумулятор емкостью 6300 мА-ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью до 15 Вт. Производитель обещает, что батарея должна сохранять около 80% первоначальной емкости даже после четырех лет ежедневного использования.

Камеры

А вот камерами пришлось пожертвовать. На передней панели установлена 5-мегапиксельная камера для селфи. Основной модуль использует 8-мегапиксельный сенсор с поддержкой автофокуса. Камера позволяет записывать видео в разрешении 1080p со скоростью до 30 кадров в секунду.

Realme Note 80 поддерживает установку двух карт Nano-SIM. За беспроводное подключение отвечают модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Для проводных наушников предусмотрен классический 3,5-мм аудиоразъем. Работает новинка под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI.

Особенности Realme Note 80

Realme Note 80 появился на рынках Юго-Восточной Азии и готовится к релизу в Пакистане. Главной особенностью устройства смартфона сочетание исключительной прочности по военному стандарту MIL-STD-810H и мощного аккумулятора.

Интересный факт! Корпус смартфона рассчитан на падение с высоты до 1,8 метра. Кроме того, устройство имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54.

Несмотря на низкую цену, гаджет поддерживает современные функции искусственного интеллекта для улучшения фото и удаления лишних объектов.

Цена Realme Note 80

Покупателям предложат две версии устройства – в черном и синем цветах. Модификация с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителя стоит примерно 105 долларов, тогда как вариант со 128 ГБ памяти оценен примерно в 120 долларов.