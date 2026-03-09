Новий Realme Note 80 поповнив сегмент бюджетних смартфонів. Фактично це спрощена версія моделі Narzo 80 Lite 4G, яка дебютувала ще торік. Пристрій зберіг частину характеристик попередника, але отримав дещо змінену конфігурацію, повідомляє Gizmochina.

Які характеристики отримав доступний Realme Note 80?

Смартфон оснащений 6,74-дюймовим РК-екраном із роздільною здатністю 1600x720 пікселів (HD+). Дисплей підтримує частоту оновлення 90 Гц, а співвідношення площі екрана до корпусу становить 90,4%. Панель має пікову яскравість до 563 кд/м2, а частота оновлення сенсора сягає 180 Гц, що робить взаємодію з інтерфейсом більш плавною.

Основою смартфона став восьмиядерний процесор Unisoc T7250, який працює разом із графічним прискорювачем Mali-G57. У базовій конфігурації пристрій отримав 4 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X. Для зберігання даних передбачено накопичувач на 64 або 128 ГБ.



Realme Note 80 / Фото Realme

Автономність ти життя батареї

Однією з головних особливостей моделі став акумулятор ємністю 6300 мА-год. Він підтримує швидку зарядку потужністю до 15 Вт. Виробник обіцяє, що батарея повинна зберігати близько 80% початкової ємності навіть після чотирьох років щоденного використання.

Камери

А от камерами довелося пожертвувати. На передній панелі встановлено 5-мегапіксельну камеру для селфі. Основний модуль використовує 8-мегапіксельний сенсор із підтримкою автофокусу. Камера дозволяє записувати відео у роздільній здатності 1080p зі швидкістю до 30 кадрів на секунду.

Realme Note 80 підтримує встановлення двох карт Nano-SIM. За бездротове підключення відповідають модулі Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.2. Для дротових навушників передбачений класичний 3,5-мм аудіороз'єм. Працює новинка під керуванням Android 15 із фірмовою оболонкою Realme UI.

Особливості Realme Note 80

Realme Note 80 з'явився на ринках Південно-Східної Азії та готується до релізу в Пакистані. Головною особливістю пристрою смартфона поєднання виняткової міцності за військовим стандартом MIL-STD-810H та потужного акумулятора.

Цікавий факт! Корпус смартфона розрахований на падіння з висоти до 1,8 метра. Крім того, пристрій має захист від пилу та бризок за стандартом IP54.

Попри низьку ціну, ґаджет підтримує сучасні функції штучного інтелекту для покращення фото та видалення зайвих об'єктів.

Ціна Realme Note 80

Покупцям запропонують дві версії пристрою – у чорному та синьому кольорах. Модифікація з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ накопичувача коштує приблизно 105 доларів, тоді як варіант зі 128 ГБ пам'яті оцінений приблизно у 120 доларів.