Google анонсировал значительное обновление для своего сервиса Photos, которое внедряет совершенно новый подход к редактированию изображений на устройствах с операционной системой Android. Отныне пользователям станет значительно проще улучшать свои снимки, ведь для этого не понадобятся специальные навыки или знания сложных инструментов. Достаточно лишь описать желаемый результат.

Как искусственный интеллект упрощает редактирование фотографий?

Компания Google начала развертывание новой функции на базе искусственного интеллекта Gemini под названием "Помоги мне отредактировать" (Help me edit) для всех пользователей Google Photos на Android. Ранее эта возможность была эксклюзивной для владельцев смартфонов Pixel 10, представленных в августе, но теперь она становится доступной для более широкой аудитории, пользующейся смартфонами других производителей. Сначала запуск происходит в США, но впоследствии и в других странах получат это обновление, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Главная идея нововведения – сделать процесс редактирования интуитивно понятным и доступным для каждого, независимо от уровня технической подготовки. Вместо того, чтобы вручную искать нужные инструменты, такие как "яркость", "контрастность" или "насыщенность", пользователь может просто обратиться к ИИ-ассистенту с помощью текстового или голосового запроса. Например, можно дать команду "сделай фото ярче и добавь облака на небо" или "убери блики и сфокусируйся на объекте".

Как это работает?

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть фотографию в редакторе Google Photos и нажать на кнопку "Помоги мне отредактировать" (пока неизвестно, как функция будет называться в украинской локализации).

После этого появится поле для ввода описания желаемых изменений, похожее на то, которым вы пользуетесь в обычном чат-боте.

Если пользователь не знает, с чего начать, система предложит несколько контекстуальных подсказок, или же можно просто попросить ИИ "сделать фото лучше".

Возможности нового инструмента не ограничиваются простыми корректировками. Искусственный интеллект способен выполнять и более сложные задачи:

Ретушь. Удаление лишних объектов и людей с фона или переднего плана.

Реставрация. Восстановление старых, выцветших или поврежденных снимков.

Творческие изменения. Добавление совершенно новых элементов, изменение фона или даже переодевание человека на фото. Предположительно, здесь будет работать ИИ-генератор Nano Banana.

Когда ИИ выполнит запрос, он покажет результат и несколько альтернативных вариантов. Процесс редактирования является фактически бесконечным – пользователь может продолжать давать уточняющие команды столько, сколько сам захочет, чтобы достичь идеального результата, пишет TechCrunch.

Доступ

Сейчас функция "Помоги мне отредактировать" доступна на английском языке для пользователей в возрасте от 18 лет, находящихся в США.

Для работы нужна только последняя версия программы Google Photos, без каких-либо специфических требований к устройству. Это означает, что обработка запросов происходит на сервере компании, а не на вашем устройстве, поэтому следует быть осторожными с тем, какие снимки вы позволяете видеть искусственному интеллекту.

