Google анонсував значне оновлення для свого сервісу Photos, яке впроваджує абсолютно новий підхід до редагування зображень на пристроях з операційною системою Android. Відтепер користувачам стане значно простіше покращувати свої знімки, адже для цього не знадобляться спеціальні навички чи знання складних інструментів. Достатньо лише описати бажаний результат.

Як штучний інтелект спрощує редагування фотографій?

Компанія Google почала розгортання нової функції на базі штучного інтелекту Gemini під назвою "Допоможи мені відредагувати" (Help me edit) для всіх користувачів Google Photos на Android. Раніше ця можливість була ексклюзивною для власників смартфонів Pixel 10, представлених у серпні, але тепер вона стає доступною для ширшої аудиторії, що користується смартфонами інших виробників. Спочатку запуск відбувається в США, але згодом і в інших країнах отримають це оновлення, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Головна ідея нововведення – зробити процес редагування інтуїтивно зрозумілим і доступним для кожного, незалежно від рівня технічної підготовки. Замість того, щоб вручну шукати потрібні інструменти, такі як "яскравість", "контрастність" чи "насиченість", користувач може просто звернутися до ШІ-асистента за допомогою текстового або голосового запиту. Наприклад, можна дати команду "зроби фото яскравішим і додай хмари на небо" або "прибери відблиски та сфокусуйся на об'єкті".

Як це працює?

Щоб скористатися функцією, потрібно відкрити фотографію в редакторі Google Photos і натиснути на кнопку "Допоможи мені відредагувати" (поки що невідомо, як функція буде називатися в українській локалізації).

Після цього з'явиться поле для введення опису бажаних змін, схоже на те, яким ви користуєтесь у звичайному чат-боті.

Якщо користувач не знає, з чого почати, система запропонує кілька контекстуальних підказок, або ж можна просто попросити ШІ "зробити фото кращим".

Можливості нового інструмента не обмежуються простими коригуваннями. Штучний інтелект здатен виконувати й складніші завдання:

Ретуш. Видалення зайвих об'єктів та людей з фону або переднього плану.

Реставрація. Відновлення старих, вицвілих або пошкоджених знімків.

Творчі зміни. Додавання абсолютно нових елементів, зміна фону або навіть перевдягання людини на фото. Імовірно, тут працюватиме ШІ-генератор Nano Banana.

Коли ШІ виконає запит, він покаже результат та кілька альтернативних варіантів. Процес редагування є фактично нескінченним – користувач може продовжувати давати уточнювальні команди стільки, скільки сам захоче, щоб досягти ідеального результату, пише TechCrunch.

Доступ

Наразі функція "Допоможи мені відредагувати" доступна англійською мовою для користувачів віком від 18 років, що перебувають у США.

Для роботи потрібна лише остання версія програми Google Photos, без будь-яких специфічних вимог до пристрою. Це означає, що обробка запитів відбувається на сервері компанії, а не на вашому пристрої, тому слід бути обережними з тим, які знімки ви дозволяєте бачити штучному інтелекту.

