Відтепер американські користувачі, які користуються англійською версією Chrome, мають доступ до Gemini без додаткової підписки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Що зміниться у Chrome завдяки Gemini?

AI-асистент можна активувати через іконку у верхньому правому куті браузера, щоб отримати пояснення складної інформації на сторінках. Наприклад, він може змінити рецепт десерту під безглютеновий варіант.

Gemini тепер працює одразу з кількома вкладками, допомагаючи порівнювати дані з різних сайтів та створювати зведені підсумки. Це стане у пригоді як під час планування відпустки, так і при виборі товарів, коли треба швидко оцінити кілька варіантів.

У найближчих оновленнях з’явиться можливість відновлювати відвідані раніше сторінки за запитом – наприклад, згадати сайт із певним товаром чи статтею.

Google також інтегрує Gemini у власні сервіси, включно з YouTube, Maps і Calendar.

Це дозволить, не виходячи з поточної вкладки, знаходити потрібний момент у відео чи одразу додавати події до календаря. Серед обіцяних функцій – автоматичне виконання рутинних завдань, таких як бронювання послуг чи замовлення покупок, де користувач лише підтвердить оплату.

Ще одне нововведення – AI Mode у адресному рядку Chrome. Він дозволить ставити складні пошукові запити з уточненнями. Замість загального пошуку можна буде одразу отримати порівняльні таблиці чи уточнювати деталі без переходу між сторінками. Браузер також пропонуватиме готові запитання, релевантні до вмісту відкритої сторінки.

Для безпеки користувачів Google планує застосовувати модель Gemini Nano для виявлення шахрайських сайтів та AI-згенерованих фішингових схем. Окремо впроваджується автоматичне відновлення паролів на підтримуваних ресурсах, як-от Spotify, Coursera, Duolingo чи H&M. Якщо пароль виявиться скомпрометованим, Chrome зможе миттєво згенерувати новий.

За словами компанії, більшість нових можливостей стане доступною в США вже цього місяця, а пізніше – і в інших країнах та мовах.

Що зробило ШІ-модель Gemini популярною?

Варто нагадати, що Nano Banana підняв застосунок Gemini на перше місце в App Store.

Популярність Nano Banana принесла можливість редагувати картинки у форматі діалогу, що робить її радше "креативним співробітником", а не просто інструментом.

Ця модель для редагування зображень стала вірусною завдяки своїй здатності зберігати схожість та послідовність рис персонажа на фото. Користувачі також можуть завантажувати кілька світлин для створення нових, переносити стилі та редагувати зображення за допомогою текстових запитів у чаті.

За період з 26 серпня по 9 вересня застосунок Gemini залучив 23 мільйони нових користувачів. За цей же час за допомогою Nano Banana було відредаговано понад 500 мільйонів зображень.