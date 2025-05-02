Gemini от Google теперь может редактировать ваши изображения непосредственно в приложении

Google добавляет в Gemini новую функцию – теперь в приложении можно редактировать изображения с помощью искусственного интеллекта. Можно менять фон, стиль, объекты и даже внешность на личных фото, используя обычные текстовые подсказки.

Как это работает

Новая функция, которая ранее была доступна только разработчикам через Google AI Studio, теперь постепенно появляется для широкой аудитории более чем на 45 языках в большинстве стран. Она позволяет изменять как изображения, сгенерированные самим Gemini, так и те, что были загружены вами с телефона или компьютера, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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Пользователи могут вносить изменения с помощью текстовых подсказок на естественном языке, а редактирование поддерживает многошаговый режим. Это означает, что вы можете неоднократно корректировать изображение, сохраняя контекст – например, изменить фон с травы на пляж или добавить на собаку шляпу. Так же возможно заменить объекты, изменить стиль изображения или визуальные детали, например цвет одежды или волос на фото.



Один из примеров использования новых функций редактирования изображений в приложении Gemini / Фото Google

Функция работает на текущих моделях Gemini и позволяет получать расширенные визуально-текстовые ответы на запросы. Например, можно попросить искусственный интеллект создать черновик сказки на ночь о драконах с соответствующими иллюстрациями или создать инструкцию с пошаговыми изображениями.

Из соображений безопасности и прозрачности, все изображения, которые создает или редактирует Gemini, имеют невидимый цифровой водяной знак SynthID. Google также тестирует добавление видимой маркировки – изображения могут содержать специальную отметку "AI" в нижнем правом углу.

Прямо сейчас эта функция еще недоступна для аккаунтов Google Workspace или Education. Однако в ближайшие недели она будет открываться для все большего количества пользователей по всему миру.