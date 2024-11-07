В Египте нашли древнюю гробницу, хранящую несколько поколений семьи и их драгоценности

Редкая гробница времен Среднего царства Египта содержит богатство драгоценностей и несколько поколений одной семьи. Редкая находка вблизи Луксора не досталась в руки расхитителям, и теперь ее исследуют археологи.

Детали

Команда, работавшая на территории некрополя South Asasif, нашла останки 11 человек — пяти женщин, двух мужчин, трех детей и еще одного человека, пол или возраст которого идентифицировать не удалось. Анализ погребального инвентаря показал, что могилы были заложены во время правления двенадцатой династии (примерно 1981-1802 годы до нашей эры) и тринадцатой династии (примерно 1802-1640 годы до нашей эры), сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily News Egypt. Таким образом найденной гробнице от 3 664 до 4 005 лет и она, вероятно, представляет разные поколения одной семьи.

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Умерших сначала заворачивали в полотно и хоронили в деревянных гробах. Однако наводнение, произошедшее после захоронения, повредило останки, говорят археологи.

Гробница датируется периодом, известным как Среднее царство, когда Египет был объединенным и процветающим.

Это первая гробница Среднего царства, найденная в этом районе,

– пишут исследователи.

Артефакты из захоронений включают много ювелирных изделий, в том числе ожерелья, браслеты и перстни со скарабеями. В двух захоронениях были зеркала из медного сплава с ручками из слоновой кости. На одной из ручек изображена четырехликая Хатор, древнеегипетская богиня, ассоциирующаяся с плодородием и любовью.

Один артефакт особенно привлек внимание археологов: ожерелье из 30 аметистовых элементов и амулетом Ба в центре. В Древнем Египте Ба считали частью души человека и часто изображали в виде птицы.

Еще одна важная находка – фаянсовая фигурка, посвященная плодородию. Она "хорошо смоделирована и украшена разнообразными украшениями и ромбовидными отметками на ногах и туловище". Голова фигурки имеет отверстия, в которые когда-то просовывались нити с бусинами, выполнявшие роль волос. Хотя "волосы" с того времени распались, рядом с фигуркой было найдено почти 4 000 глиняных бусин.