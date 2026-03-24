Едва не погибли на орбите: эти фото Нила Армстронга скрывали более 60 лет

В США впервые обнародовали уникальные фотографии Нила Армстронга после аварийной ситуации во время миссии Gemini 8 в 1966 году. Фотографии, которые более 60 лет оставались в архивах, позволяют по-новому взглянуть на драматический эпизод ранней космической эры и профессионализм астронавтов.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Смотрите также Ученые распечатали старые камни с Луны, законсервированные в 1972 году, и обнаружили кое-что неожиданное

Что опасного произошло во время миссии Gemini 8?

Недавно найденные и переданные в музей Armstrong Air and Space Museum в Огайо, США фотографии пролили свет на события, которые могли завершиться трагедией. На них зафиксировано Нила Армстронга и Дэвида Скотта после экстренного завершения полета Gemini 8 – миссии, которая должна была стать прорывом в космических исследованиях.

Что произошло? Планировалось впервые в истории осуществить стыковку космических аппаратов на орбите. Однако сразу после успешного маневра корабли начали неконтролируемо вращаться. Ситуация быстро стала критической: экипаж оказался под угрозой гибели.

Несмотря на откровенно опасную ситуацию, которая могла закончиться большой бедой, Армстронг проявил хладнокровие и решительность – он использовал двигатели ориентации, чтобы остановить опасное вращение. Это спасло жизнь обоим астронавтам, но привело к значительной потере горючего, необходимого для продолжения полета. Из-за этого экипаж принял решение досрочно завершить миссию.

Уже примерно через десять часов после старта космический корабль приводнился в Тихом океане. Именно события после этого момента и зафиксировал фотограф Рон Маккуини – ветеран армии США, которого NASA привлекло к операции по возвращению экипажа.

Почему до сих пор фото этого события почти не было?

До сих пор существовало очень мало визуальных свидетельств последствий инцидента. Экстренное приземление стало неожиданностью, а медиа на месте практически не было. На новых фотографиях Армстронг и Скотт находятся на палубе эсминца USS Leonard F. Mason на базе Наха в японской Окинаве. Они улыбаются и приветствуют военных на берегу – несмотря на то, что только что пережили чрезвычайно опасную ситуацию.

Астронавты на эсминце после прерванной миссии Gemini 8 / Фото Рон Маккуини

Руководитель музея Данте Центуори отметил, что даже самые выдающиеся исторические события иногда документируются простыми средствами, отметило издание AP.

Именно такие, на первый взгляд, будничные кадры, позволяют лучше понять человеческое измерение космических свершений,

– добавил он.

Историк науки Роберт Пул обратил внимание на эмоциональный аспект фотографий: больше всего бросается в глаза радость астронавтов, которые очевидно счастливы остаться живыми. Этот эпизод стал одним из примеров того, под каким давлением работали участники ранних космических программ.

Именно способность Армстронга действовать спокойно и эффективно в экстремальных условиях позже повлияла на его назначение командиром миссии Apollo 11.

Куратор Национального музея авиации и космонавтики Эмили Марголис добавила интересную перспективу. Она заметила, что современная регулярность запусков может создавать иллюзию простоты космических полетов, тогда как на самом деле даже сегодня они требуют колоссальных ресурсов и усилий.

События Gemini 8 стали еще одним напоминанием о рисках космических исследований, важность тщательной подготовки и роль астронавтов во время непредсказуемых ситуаций.

Подборка фото после приземления астронавтов – смотрите видео: