Крайне редкий Bugatti 1937 года выпуска продают за восьмизначную сумму

Ценители старинных машин и богатые коллекционеры могут праздновать, ведь в продаже появился автомобиль-победитель фестиваля Pebble Beach – престижного мероприятия, которое проводится в Калифорнии и определяет самые элегантные и красивые машины, демонстрируя причудливые дизайны из всех эпох.

Преимуществом этого экземпляра является то, что его не нужно реставрировать – машина находится в хорошем состоянии и не требует никакого ремонта.

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Корабль Тесея

Этот впечатляющий Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года выпуска победил в своем классе на конкурсе элегантности в Pebble Beach в прошлом году, а в следующем месяце во время автомобильной недели в Монтерее он будет выставлен на аукцион Gooding & Company.

Компания Bugatti изготовила всего 42 модели Type 57S между осенью 1936 и весной 1938 года, и только 17 из этих шасси получили кузов Atalante, разработанный Жаном Бугатти и изготовленный в Мольсхайме. Название Atalante происходит от имени героини аркадской греческой мифологии Аталанты, охотницы, которая была приравнена к Артемиде.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Этот конкретный Atalante с номером шасси 57573 является одним из последних построенных – он был завершен в сентябре 1937 года. После завершения строительства его выставили на выставке Salon de l'Automobile в Париже и автосалоне Earls Court Motor Show в Лондоне, сразу после чего продали К. Яну Крейгу, коллекционеру машин Bugatti, который был наследником богатой ирландской семьи.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Крейг перекрасил Atalante в черно-белую гамму, которую он использовал на других своих гоночных автомобилях, среди которых были Type 51, Type 54 и Type 59. Вместе со своей женой Марсель Муди Крейг регулярно ездил на Atalante между Великобританией и швейцарским Сент-Морицом, и даже участвовал в скоростных гонках Льюиса 1939 года.

Затем он продал автомобиль Дэвиду Л. Гриффит-Хьюзу, еще одному британскому энтузиасту Bugatti, который перекрасил его в два оттенка серого и модернизировал до спецификации 57SC, установив нагнетатель Roots, который изначально устанавливался на Bugatti Atlantic лорда Ротшильда, увеличив мощность рядного восьмицилиндрового двигателя до 200 лошадиных сил.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Через еще несколько владельцев Atalante попал в США в собственность Чарльза Глора из Чикаго, который отправил автомобиль обратно в Bugatti для полной реставрации. В 1963 году его купил коллекционер автомобилей Войта Машек, который через два года продал его доктору Питеру Уильямсону, президенту Американского клуба Bugatti. В конце 1990-х годов Atalante снова отреставрировали, а в 2006 году продали британскому коллекционеру, который перекрасил его в черно-белый цвет в честь первого владельца.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Затем, в 2013 году Atalante купил частный коллекционер из Калифорнии, который отправил автомобиль в Sargent Metal Works в Вермонте для "исключительной реставрации, не жалеющей средств", которая "охватила все косметические и механические аспекты", чтобы вернуть автомобиль к его оригинальным характеристикам 1937 года, но с модернизированным нагнетателем, оставшимся неповрежденным. Отреставрированный автомобиль дебютировал на конкурсе Pebble Beach Concours, где опередил два других Type 57S за звание первого в классе.

Как можно понять, в этом автомобиле мало что осталось от оригинального транспортного средства, поэтому нам остается только наслаждаться его уникальным дизайном.



Салон Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Все еще в свежеотреставрированном состоянии, с идентичными номерами шасси, кузовом и двигателем, это, вероятно, один из лучших экземпляров Type 57 во всем мире. Он роскошный, с темно-синим лакокрасочным покрытием, хорошо подчеркнутой хромированной отделкой и великолепным коричневым интерьером. Автомобиль имеет заниженные шасси "surbaissé", задняя ось которых проходила через раму, а не под ней, предлагая особые пропорции, более низкий капот и более короткую колесную базу.

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Цена

Аукцион Gooding's впервые выставляет этот Atalante на публичные торги, и компания оценила его от 9 000 000 до 11 000 000 долларов. Два года назад похожий автомобиль продали за 10 миллионов, поэтому ничего удивительного, если этот пойдет значительно дороже.