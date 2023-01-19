Астрономы поймали радиосигналы из чрезвычайно отдаленной галактики

Международная группа исследователей обнаружила поступающие из очень далекой галактики радиосигналы. Обычно столь большое расстояние земной науке неподвластно, однако ученые использовали гигантский телескоп и редкий физический эффект.

Ученые считают, что сигналы были созданы атомарным водородом в галактике, активно формирующей звезды. Это называют первым случаем, когда удалось обнаружить подобные космические "послания" на таком огромном расстоянии – 8,8 миллиарда световых лет.

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Детали открытия

Атомарный водород является основным топливом, способствующим образованию звезд, а это означает, что исследование может помочь нам понять, как формируются звезды в галактиках, удаленных от нас на миллиарды световых лет.

Астрономы воспользовались гравитационным линзированием – явлением, при котором массивное тело, расположенное между источником и наблюдателем, например, галактика, искривляет свет, излучаемый удаленным источником.



Схематическое изображение гравитационного линзирования / Фото Swadha Pardesi

Галактика излучает разные виды радиосигналов. До сих пор удавалось уловить этот конкретный сигнал только от галактики поблизости, что ограничивало наши знания только галактиками, которые находятся ближе к Земле,

– говорит Арнаб Чакраборти, научный сотрудник Университета Макгилла и ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Благодаря природному явлению, которое называется гравитационным линзированием, мы можем уловить слабый сигнал с рекордного расстояния. Это поможет нам понять состав галактик на гораздо больших расстояниях от Земли", – добавляет Чакраборти.

Исследователи надеются, что их результаты могут привести к новым способам изучения далеких галактик с помощью существующих низкочастотных радиотелескопов, что может стать ключом к разгадке тайн эволюционирования космоса на протяжении всей жизни Вселенной.