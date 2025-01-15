Накануне запрета TikTok в США пользователи массово устремились к его китайскому аналогу

Китайская социальная сеть RedNote стала приложением номер один по загрузкам в магазинах, поскольку приближается запрет TikTok в США. Вместо того, чтобы перейти к Instagram Reels или YouTube Shorts, американцы выбирают еще одно китайское приложение, пропитанное цензурой и зависимостью от коммунистического правительства. Вот несколько моментов, которые стоит знать обо всем этом.

RedNote – новый TikTok

Местное китайское название приложения RedNote звучит как "Xiaohongshu", что переводится как "маленькая красная книжка", что уже должно было бы оттолкнуть западных пользователей. Сейчас он получил наибольшую выгоду от ситуации вокруг TikTok, поскольку его загружают чаще всего. В App Store он уже занимает первое место по количеству скачиваний, а в Google Play Store – 34 место. Авторы на обеих платформах активно записывают ролики на тему миграции: одни рассказывают о своем опыте перехода и использования, другие – о том, как они принимают этих "беженцев", сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Новое приложение принадлежит китайской компании Xingyin Information Technology. Оно настроено очень похоже на TikTok: позволяет создавать короткие видео с возможностью вертикальной прокрутки ленты на основе ваших интересов. Главная страница тем временем похожа на Pinterest, что также весьма нравится пользователям. Большая часть интерфейса написана на китайском языке, поэтому навигация может быть несколько запутанной. Но в TikTok уже есть много видео, которые объясняют, как изменить язык на английский.

Хотя RedNote, кажется, появился из ниоткуда, на самом деле таким он является только для нас, ведь этот сервис имеет популярность в Китае более десяти лет. Имея около 300 миллионов пользователей, он конкурирует с местной версией TikTok под названием Douyin от ByteDance и продуктами гиганта электронной коммерции Alibaba.

RedNote имеет встроенные функции покупок, подобные TikTok Shop, которые оказались полезными для создателей, стремящихся создать витрину магазина. На самом деле RedNote изначально был сервисом для шопинга, ориентированным на моду, и только потом добавил функции прокрутки видео.

Связи с правительством и цензура

Но за всей этой функциональностью скрывается нечто неприятное и опасное: связи с китайским правительством, о которых известно как минимум с 2016 года. Собственно, это именно то, за что и блокируют TikTok, поэтому если RedNote задержится, вряд ли он избежит таких же преследований со стороны американских властей и дальнейшей блокировки. Поскольку он, кажется, не имеет американского офиса, то администрация Трампа не сможет заставить его продать бизнес местной американской компании, а будет вынуждена просто заблокировать.

Что же не так с RedNote?

Во-первых, пользователи уже проверили, как он реагирует на запросы об уйгурах или событиях на площади Тяньаньмэнь. Если вы введете такой запрос, то не найдете абсолютно ничего. Эти темы в Китае под строгим запретом, поэтому именно этого и следовало ожидать от сервиса.

Во-вторых, вы также не найдёте ничего о Ху Цзиньтао, бывшем президенте Китая, который давно попал в немилость к Си Цзиньпину.

Однако о самом Си вы найдете очень много хвалебного контента, но только если ввели его на китайском языке.

Многие новые пользователи столкнулись с очень быстрыми банами. Кто-то сразу после регистрации, кто-то продержался чуть дольше. Причины блокировок неизвестны – никто не читает правила пользования даже на английском, не говоря уже о китайском.

В целом можно не сомневаться, что RedNote почти ничем не будет отличаться от TikTok. Он так же будет шпионить за вашим устройством, так же отправлять многочисленные данные на китайские серверы прямо в руки китайского правительства, так же манипулировать лентой благодаря своим алгоритмам.

Но это, похоже, мало кого волнует. NBC News сообщает, что некоторые разгневанные пользователи загружают RedNote со злости, просто ради мести собственному американскому правительству:

Я собираюсь загрузить его на свой телефон. Я собираюсь позволить ему отслеживать другие приложения. Я дам ему разрешение видеть мое местонахождение и все мои контакты, а затем просто позволю ему сидеть там,

– пишет один пользователь.

Другие аналоги тоже растут

Xiaohongshu – не единственное приложение, которое получило поддержку от обеспокоенных пользователей TikTok. Другой продукт ByteDance, Lemon8, также в тренде в магазинах Apple и Google, где он занимает второе и первое место соответственно. Lemon8 не так давно попал в новости, как "убийца Instagram", однако хайп вокруг него достаточно быстро улегся. Теперь китайская компания, которая его создала, продвигает этот сервис как возможную замену TikTok, но его, вероятно, ждет такая же судьба. Сомнительно, что Верховный суд США, который решил заблокировать одно приложение ByteDance, оставит в доступе другое.

не так давно попал в новости, как "убийца Instagram", однако хайп вокруг него достаточно быстро улегся. Теперь китайская компания, которая его создала, продвигает этот сервис как возможную замену TikTok, но его, вероятно, ждет такая же судьба. Сомнительно, что Верховный суд США, который решил заблокировать одно приложение ByteDance, оставит в доступе другое. Еще одно видеоприложение под названием Flip , который описывает себя как "место, где социальное сочетается с шопингом", также является трендом в обоих магазинах приложений. Приложение от компании Humans из Лос-Анджелеса предлагает короткие видеоролики и витрину товаров. Сейчас оно занимает 14-е место в магазине Google и четвертое в Apple. По данным Crunchbase, в прошлом году компания была оценена в более чем 1 миллиард долларов.

, который описывает себя как "место, где социальное сочетается с шопингом", также является трендом в обоих магазинах приложений. Приложение от компании Humans из Лос-Анджелеса предлагает короткие видеоролики и витрину товаров. Сейчас оно занимает 14-е место в магазине Google и четвертое в Apple. По данным Crunchbase, в прошлом году компания была оценена в более чем 1 миллиард долларов. Также растет ReelShort. Хотя название звучит как сочетание Instagram Reels и YouTube Shorts, это приложение является не столько клоном TikTok, сколько потоковой платформой, подражающей ему. В приложении представлены небольшие фрагменты длинных "фильмов" с причудливыми названиями вроде "Наследница внесла своего мужа в черный список" и "Влюблена в альфу". ReelShort занимает седьмое место в App Store и второе в Google Play.

Маловероятно, что любое из этих приложений останется популярным надолго. Скорее всего, это временный всплеск активности, который является признаком того, что пользователи ищут для себя новое место и ради хайпа готовы приобщаться к трендам. Если TikTok не выиграет апелляцию и таки будет заблокирован, все сойдутся в каком-то одном из приложений, и это, скорее всего, будет именно YouTube или Instagram, которые уже имеют большую базу пользователей.