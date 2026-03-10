Три недорогих смартфона с высокой скоростью работы, которые можно купить прямо сейчас

Рейтинг производительности смартфонов от AnTuTu показывает, что даже недорогие модели могут демонстрировать высокую скорость работы. В сегменте доступных устройств есть несколько популярных моделей, которые сочетают мощные процессоры, хорошую автономность и привлекательную цену.

Ежемесячные рейтинги бенчмарка AnTuTu Benchmark позволяют сравнивать производительность смартфонов на основе тестов процессора, графики, памяти и скорости работы системы. По итогам актуальных результатов в среднем и доступном сегменте можно выделить несколько моделей, которые сочетают хорошую скорость и относительно невысокую цену. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Самые мощные доступные смартфоны февраля 2026 года – рейтинг AnTuTu

Какие доступные смартфоны сейчас показывают хорошую производительность?

Honor Power 2. Один из самых заметных смартфонов в рейтинге среднего сегмента. Устройство набирает в среднем около 2,2 млн баллов в тестах AnTuTu. Такой результат обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 8500 Elite, который использует современную архитектуру ядер Cortex-A725.

Как пишет Gizmochina, модель также отличается большим аккумулятором, поэтому подходит для активного использования. Смартфон рассчитан на пользователей, которым нужна высокая производительность для игр, мультимедиа и ежедневных задач, но без переплаты за флагманские модели.

Honor Power 2 / Фото GSMArena

Redmi Turbo 4. Этот смартфон регулярно появляется в рейтингах производительности среднего класса. Он оснащен чипом MediaTek Dimensity 8400-Ultra и набирает более 1,7 млн баллов в тестах AnTuTu.

Устройство ориентировано на пользователей, которые хотят получить мощный смартфон для игр и многозадачности, но за более низкую цену, чем у флагманов. Серия Redmi традиционно делает ставку на соотношение производительности и стоимости, поэтому эта модель стала одной из популярных в доступном сегменте.

Redmi Turbo 4 / Фото Gizmochina

OnePlus Ace 3V. Еще один смартфон с хорошим балансом цены и быстродействия. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и демонстрирует более 1,45 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.

Модель ориентирована на пользователей, которые ищут быстрый Android-смартфон с современным процессором, быстрой памятью и стабильной работой системы. Благодаря такому сочетанию характеристик он часто попадает в списки лучших устройств среднего сегмента.

OnePlus Ace 3V / Фото Gizmochina

В общем рейтинги AnTuTu демонстрируют, что разница между флагманами и средним классом постепенно уменьшается. Многие доступные смартфоны получают мощные чипы и могут обеспечить комфортную работу даже в требовательных приложениях или играх.