Щомісячні рейтинги бенчмарку AnTuTu Benchmark дозволяють порівнювати продуктивність смартфонів на основі тестів процесора, графіки, пам'яті та швидкості роботи системи. За підсумками актуальних результатів у середньому та доступному сегменті можна виділити кілька моделей, які поєднують хорошу швидкість і відносно невисоку ціну. Про це пише 24 Канал.

Які доступні смартфони зараз показують хорошу продуктивність?

Honor Power 2. Один із найпомітніших смартфонів у рейтингу середнього сегмента. Пристрій набирає в середньому близько 2,2 млн балів у тестах AnTuTu. Такий результат забезпечує процесор MediaTek Dimensity 8500 Elite, який використовує сучасну архітектуру ядер Cortex-A725.

Як пише Gizmochina, модель також вирізняється великим акумулятором, тому підходить для активного використання. Смартфон розрахований на користувачів, яким потрібна висока продуктивність для ігор, мультимедіа та щоденних задач, але без переплати за флагманські моделі.

Honor Power 2 / Фото GSMArena

Redmi Turbo 4. Цей смартфон регулярно з’являється у рейтингах продуктивності середнього класу. Він оснащений чипом MediaTek Dimensity 8400-Ultra і набирає понад 1,7 млн балів у тестах AnTuTu.

Пристрій орієнтований на користувачів, які хочуть отримати потужний смартфон для ігор і багатозадачності, але за нижчу ціну, ніж у флагманів. Серія Redmi традиційно робить ставку на співвідношення продуктивності та вартості, тому ця модель стала однією з популярних у доступному сегменті.

Redmi Turbo 4 / Фото Gizmochina

OnePlus Ace 3V. Ще один смартфон із хорошим балансом ціни та швидкодії. Він працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 і демонструє понад 1,45 млн балів у бенчмарку AnTuTu.

Модель орієнтована на користувачів, які шукають швидкий Android-смартфон із сучасним процесором, швидкою пам’яттю та стабільною роботою системи. Завдяки такому поєднанню характеристик він часто потрапляє до списків найкращих пристроїв середнього сегмента.

OnePlus Ace 3V / Фото Gizmochina

Загалом рейтинги AnTuTu демонструють, що різниця між флагманами та середнім класом поступово зменшується. Багато доступних смартфонів отримують потужні чипи й можуть забезпечити комфортну роботу навіть у вимогливих додатках або іграх.