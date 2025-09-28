В общественных уборных Китая начали появляться необычные дозаторы. Чтобы получить туалетную бумагу, человек должен отсканировать QR-код смартфоном и просмотреть короткую рекламу. Альтернативой является оплата небольшой суммы. Эта система, хоть и выглядит антиутопической, призвана решить давнюю проблему расточительства.

В сети появилось видео, где женщина использует смартфон для активации дозатора с туалетной бумагой. После сканирования QR-кода ей предлагают выбор: заплатить несколько центов или посмотреть рекламу, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Instagram страницу China Insider.

Зачем заставлять людей смотреть рекламу в туалете?

Сам процесс занимает всего несколько секунд. Хотя точное место съемки неизвестно, эта технология является решением проблемы краж туалетной бумаги, что является давней социальной проблемой в Китае.

По данным медиа, эта система предназначена для уменьшения отходов, поскольку ранее некоторые люди злоупотребляли бесплатной бумагой. Проблема краж существует годами. Еще в 2017 году издание The New York Times писало, что менеджеры парков в туристических зонах сталкивались с быстрым исчезновением запасов туалетной бумаги.

Однако виновниками оказались не туристы, а местные жители, которые пользовались бесплатными туалетными средствами. Один из работников тогда отметил, что люди, которые воруют бумагу, жадные, ведь это общественный ресурс, и нужно предотвращать расточительство.

Другой источник CNN объяснял, что десятилетия бедности в Китае выработали у некоторых людей привычку чрезмерно пользоваться любыми доступными общественными благами.

Стоит также учитывать, что туалетная бумага в общественных уборных Китая – редкость. Большинство заведений работает по принципу "принеси свою бумагу", поэтому хорошо оборудованные туалеты становятся главной целью для воров.

Похоже, что рекламные технологии станут частью усилий по смягчению этой проблемы, пока общество не научится делиться.