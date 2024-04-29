YouTube покажет вам рекламу там, где вы ее совсем не ждали

После многих лет убыточности YouTube наконец-то начал выходить на прибыль. Не последнюю роль в этом сыграла борьба с блокировкой рекламы. Но гораздо больший вклад вносит, конечно же, рост числа самих объявлений, вставляемых повсюду, где только можно. В этот раз компания придумала чрезвычайно эффективный путь, как еще больше раздражать пользователей без Premium-подписки.

Новая рекламная стратегия называется Pause Ads. Во время телефонной конференции в четверг Google похвастался успехом проведённых тестов, а это значит, что эта функция будет доступна еще большему количеству зрителей в ближайшее время.

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Что такое Pause Ads

Как следует из названия, Pause Ads (реклама паузы) – это реклама, которая появляется на вашем экране, когда вы нажимаете на паузу в видео. Ее нельзя пропустить, она исчезает только тогда, когда вы снова запустите ролик.

Google испытывает Pause Ads на телевизорах, воспроизводящие видео с YouTube, и компания очень довольна результатами.

В первом квартале мы увидели сильные результаты от внедрения пилотного проекта Pause Ads на подключенных телевизорах – нового формата непрерывной рекламы., которая появляется, когда пользователи ставят на паузу контент,

– говорит Филипп Шиндлер, старший вице-президент и главный коммерческий директор Google.

Шиндлер добавляет, что начальные результаты показывают, что такая реклама демонстрирует высокие результаты вовлеченности и получает премиальные цены от рекламодателей. Таким образом, это позволит компании заработать гораздо больше денег.

Хотя он и не упоминал об этом, что Pause Ads распространится на другие типы устройств, вряд ли можно ожидать, что компания упустит такую возможность.

YouTube и его реклама

Реклама является едва ли не самым большим источником дохода YouTube, так что ничего удивительного, что видеосервис хочет показывать ее еще больше. Сегодня пользователи сталкиваются с разными форматами объявлений: статическими или анимированными баннерами, 30-секундными роликами и прочим. Еще одним путем заработка являются люди, которые платят за YouTube Premium, потому что им надоела реклама.

Напомним, сервис за последний год усилил борьбу с блокировщиками рекламы. Он не только запрещает пользователям запускать ролики, если блокировщик включен, но и теперь запрещает специальные посторонние программы, которые предлагают альтернативные клиенты для YouTube без рекламы. Только эти шаги позволили Google улучшить свои финансовые показатели на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.