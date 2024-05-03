Археологи реконструировали лицо неандертальской женщины на основе ее черепа

Череп Homo neanderthalensis, разбитый на куски 75 000 лет назад, был собран обратно и использован для воссоздания древнего лица с помощью современных технологий. Как оказалось, он принадлежал женщине.

Как рассказывают авторы реконструкции, череп был найден в 2018 году в иракской пещере Шанидар. Учитывая это, останки вымершего вида человека, разбиты на сотни мелких кусков, назвали Шанидар Z. Женщине, которая жила 75 000 лет назад, было более 40 лет. Считается, что ее череп был разбит вскоре после смерти, возможно, камнепадом, а затем уплотнен десятками тысяч лет осадочных пород.

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Реконструкция

Для того чтобы все это стало возможным, исследователям пришлось собрать череп из обломков, которые были очень мягкими, "похожими по консистенции на печенье, обмакнутое в чай". Затем его отсканировали и с помощью 3D-печати создали точную копию черепа. Это позволило палеохудожникам Адри и Альфонсу Кеннисам из Нидерландов завершить реконструкцию слоями искусственных мышц и кожи, которые накладывались поверх.

Черепа неандертальцев и людей выглядят очень по-разному. Они имеют огромные надбровные дуги, но не имеют выраженного подбородка с выступающей средней частью. Кроме того, они имели значительно большие носы, чем наш современный вид. Но воссозданное лицо свидетельствует, что в жизни эти различия не были такими разительными.

Но воссозданное лицо свидетельствует, что в жизни эти различия не были такими разительными,

– говорит Эмма Помрой, палеоантрополог из Кембриджского университета.



Шанидар Z, реконструирована по остаткам ее черепа / Фото BBC Studios/Джейми Симондс

Неандертальцы были ближайшими родственниками современных людей. Они жили в Евразии примерно 400 000 лет назад, пока не вымерли примерно 40 000 лет назад. Однако за это время, возможно, еще 250 000 лет назад, неандертальцы скрестились с Homo sapiens, которые осмелились выйти из Африки в Евразию. Генетическое наследие этих скрещиваний живет до сих пор – почти все, кто сегодня, все еще имеют ДНК неандертальцев.

Пещера Шанидар и цветочное захоронение

Пещера Шанидар стала известной благодаря археологическим находкам, сделанным в 1950-х годах, когда было обнаружено несколько неандертальцев, которые выглядели так, будто были похоронены здесь последовательно и осознанно. Эти находки позволили предположить, что пещера была местом захоронения этих архаичных людей.



Вход в пещеру Шанидар, горы Загрос, Ирак / Фото Грэм Баркер

Самое интересное, что рядом с некоторыми останками нашли много пыльцы, что породило теорию, якобы неандертальцы уже тогда практиковали погребальные ритуалы, предусматривающие возложение цветов рядом с умершими, под ними или на них. Позже эту гипотезу опровергли: оказалось, что пыльцу значительно позже нанесли пчелы, которые роют норы. Мы подробно описали это исследование в одном из материалов в прошлом году.

Сегодня в пещере раскопаны останки по меньшей мере 10 неандертальцев. Однако археологи считают, что Шанидар Z, которая была пятой, потенциально лучше всего сохранилась из всех. Ее останки, которые включают часть скелета почти до пояса, были осторожно извлечены из глубины 7,5 метров и изъяты для анализа.



Разбитые и расплющенные фрагменты черепа Шанидар Z / Фото BBC Studios/Джейми Симондс

Археологи не смогли найти ее тазовые кости, поэтому они определили ее пол, изучив белок в эмали ее зубов. Эти анализы также пролили свет на ее возраст, о чем свидетельствуют прогрессирующие, связанные с возрастом признаки износа. Команда считает, что рост женщины составлял около 1,5 метра.