Археологи реконструировали голову средневекового воина, получившего удар топором в лицо

Ученые установили причину травмы, от которой погиб шведский фермер 660 лет назад. Его останки были обнаружены на месте битвы при Готланде, развернувшейся в 1361 году между шведскими фермерами и армией Дании.

Реконструкция лица средневекового шведа показала, что он мог погибнуть от топора, воткнутого ему в лицо. Исследователи применили метод фотограммметрии и просканировали останки, захороненные рядом с полем битвы.

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Что выяснили

В черепе средневекового шведа глубокая трещина тянулась по диагонали от левой нижней части нижней челюсти к носу.

Сила удара была настолько велика, что мужчине выбило несколько зубов.

Такое тяжелое боевое ранение можно было нанести только одним способом: ударом топора по лицу. Археологи смоделировали топор и "приложили" его к кости.

Трудно сказать, топор ли убил мужчину, но орудие точно нанесло много повреждений мягким тканям.

Многие воины Готланда были неопытными крестьянами. Их убивали хорошо обученные наемники из Дании. Погибших было так много, что большинство из них похоронены со всей одеждой, что удивило археологов, проводивших первые раскопки.

Археолог Сисеро Мораес создал две цифровые 3D-модели лица, соответствующие возможному внешнему виду мужчины.

На первой, выполненной в черно-белом цвете, мужчина находился в нейтральной позе с закрытыми глазами.

Вторая демонстрировала более наглядный подход, изображающий мужчину в цвете и показывающий его с темными волосами, бородой и ужасной раной в нижней части лица.



Реконструкция лица фермера / Фото Cícero Moraes

Кроме ужасной раны, о погибшем известно мало. Он был одним из 1800 местных фермеров, погибших во время битвы за Готланд. Вторжение возглавил король Дании Вальдемар Аттердаг (также известный как Вальдемар IV), правивший с 1340 по 1375 год. Целью нападения был захват малонаселенного острова Швеции.