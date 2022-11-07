Реконструкція обличчя середньовічного шведа показала, що він міг загинути від сокири, застромленої йому в обличчя. Дослідники застосували метод фотограмметрії та просканували останки, поховані поряд із полем битви.

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Що з'ясували

У черепі середньовічного шведа глибока тріщина тяглася по діагоналі від нижньої лівої частини нижньої щелепи до носа.

Сила удару була настільки великою, що чоловікові вибило кілька зубів.

Таке тяжке бойове поранення можна було завдати лише одним способом: ударом сокири по обличчю. Археологи змоделювали сокиру й "приклали" її до кістки.

Важко сказати, чи саме сокира вбила чоловіка, але знаряддя точно завдало багато пошкоджень м'яким тканинам.

Багато з воїнів Готланду були недосвідченими селянами. Їх убивали добре навчені найманці з Данії. Загиблих було так багато, що більшість із них похована з усім одягом, що здивувало археологів, які проводили перші розкопки.

Археолог Сісеро Мораєс створив дві цифрові 3D-моделі обличчя, які відповідають можливому зовнішньому вигляду чоловіка.

На першій, виконаній у чорно-білому кольорі, чоловік перебував у нейтральній позі із заплющеними очима.

Друга демонструвала наочніший підхід, що зображує чоловіка в кольорі й показує його з темним волоссям, бородою і жахливою раною в нижній частині обличчя.



Реконструкція обличчя фермера / Фото Cícero Moraes

Окрім жахливої ​​рани, про загиблого відомо мало. Він був одним із 1800 місцевих фермерів, які загинули під час битви за Готланд. Вторгнення очолив король Данії Вальдемар Аттердаг (також відомий як Вальдемар IV), який правив з 1340 до 1375 року. Метою нападу було захоплення малонаселеного острова Швеції.