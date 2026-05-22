Возле Стоунхенджа воссоздали загадочное здание каменного века – его назначение до сих пор неизвестно

Рядом со Стоунхенджем завершают строительство масштабной реконструкции неолитического сооружения возрастом около 4500 лет. Археологи до сих пор спорят, для чего его использовали жители Британии каменного века.

Организация English Heritage представила реконструкцию гигантского неолитического здания неподалеку от Stonehenge. Сооружение получило название Kusuma Neolithic Hall и стало одной из самых амбициозных археологических реконструкций в Великобритании за последние годы. Об этом пишет The Guardian.

Смотрите также Искусственный интеллект берется за спасение одного из важнейших ресурсов Земли

Каким был загадочный зал эпохи неолита?

Здание высотой семь метров создали на основе археологических данных о загадочной структуре Durrington 68, которую обнаружили примерно в трех километрах от Стоунхенджа рядом с неолитическим памятником Woodhenge.

Оригинальное сооружение впервые раскопала археолог Мод Каннингтон еще в 1928 году, а повторное исследование провели в 2007 году в рамках проекта Stonehenge Riverside Project. Археологи нашли кольцеобразное расположение ям от деревянных столбов и четыре массивные опоры внутри, которые, вероятно, поддерживали крышу.

Впрочем, истинное назначение сооружения до сих пор остается загадкой. Из-за многовековой вспашки почвы археологи потеряли большинство следов пола и очагов. Среди возможных версий – ритуальное пространство, место зимних пиров, склад или даже приют для людей или животных.

Здание возвели вручную по технологиям каменного века

Проект стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов реализовывали в течение девяти месяцев с участием более 100 волонтеров. Все работы выполняли вручную без современной техники. Археолог-экспериментатор Luke Winter объяснил, что команда максимально точно воспроизводила методы строительства эпохи неолита.

"Все в этом здании росло в этом ландшафте 5000 лет назад. Мы использовали копии каменных инструментов для создания каждой части сооружения... Мы буквально посчитали каждый удар топора", – рассказал Винтер.

По его словам, сначала он сомневался, что археологический след Durrington 68 действительно принадлежал крытому зданию.

"Я оценивал шансы 50 на 50, что это могла быть постройка. Но сейчас, когда строительство почти завершено, я уже на 75% уверен, что там была крыша", – отметил исследователь.

Ориентация на зимнее солнцестояние

Как пишет BBC, одной из самых интересных деталей реконструкции стало то, что здание, как и сам Stonehenge, точно ориентировано на зимнее солнцестояние. Люк Винтер вспоминает, что во время солнцестояния его тень точно упала на центральный столб в задней части сооружения.

Эта особенность может свидетельствовать о важном ритуальном или календарном значении здания для неолитических сообществ.

Уже этим летом Kusuma Neolithic Hall откроют для посетителей, а впоследствии он станет интерактивным образовательным пространством для школьников.

Рядом также планируют открыть новый учебный центр с лабораторией Clore Discovery Lab и студией Weston Learning Studio. В English Heritage надеются, что благодаря новому комплексу смогут ежегодно принимать почти 100 тысяч учеников. Руководитель образовательных программ Иона Кин заявила, что все образовательные мероприятия для молодежных и школьных групп будут бесплатными.

"Неолит уже давно является частью национальной учебной программы", – объяснила она. По словам Кин, дети смогут буквально "перенестись в прошлое" – сидеть у открытого огня, готовить неолитический сыр или создавать глиняную посуду по древним технологиям.

"Люди учатся через практику и лучше понимают историю, когда сами пытаются что-то сделать", – добавила она. Куратор Stonehenge Вин Скатт считает, что все окружающие сооружения и сам каменный комплекс были прежде всего проявлением коллективной культуры.

"Все это – об обществе, а не о науке", – подчеркнул он. По мнению Скатта, неолитические сообщества строили масштабные объекты не из-за индивидуальных амбиций, а как символ общей идентичности и единства.

"Теперь мы вместе – поэтому создадим что-то, представляющее нас всех", – так исследователь описал логику древних строителей.