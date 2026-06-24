Европа тает от жары – Франция установила исторический температурный рекорд

Мощная волна жары охватила значительную часть Европы, вынуждая власти принимать чрезвычайные меры. В ряде стран закрывают школы, отменяют транспортные рейсы и предупреждают о серьезных рисках для здоровья населения.

Франция пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений, ведущихся с 1947 года. Об этом сообщило национальное метеорологическое агентство Météo-France. Об этом пишет Sciencealert.

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Почему эта волна жары стала исторической?

По предварительным данным, национальный температурный индикатор, который рассчитывается как средний показатель дневных и ночных температур на 30 метеостанциях страны, достиг 29,8 градуса Цельсия. Кроме того, накануне Франция пережила самую тёплую ночь за весь период метеорологических измерений.

Особенно сложной ситуация стала в Париже. Строитель Вадим Бобу, работающий на одной из стройплощадок французской столицы, рассказал агентству AFP, что работать становится все труднее.

Становится всё невыносимее, очень жарко. Но выбора нет — нужно оплачивать счета, — отметил он.

По словам климатологов, регулярные волны аномальной жары являются одним из самых очевидных последствий глобального потепления. Учёные предупреждают, что из-за сжигания ископаемого топлива такие явления будут становиться чаще, продолжительнее и интенсивнее.

Как жара влияет на жизнь людей?

Почти вся территория Испании оказалась под предупреждениями о жаре. В некоторых южных и северных регионах страны действует самый высокий уровень опасности, который национальное агентство AEMET классифицирует как "чрезвычайную угрозу".

В Мадриде температура поднялась до 38 градусов по Цельсию. Местная жительница Кармен Лоайса рассказала, что жара вызывает у неё сильную головную боль и влияет на эмоциональное состояние. Особенно тяжело приходится людям, работающим под открытым небом. Сотрудник транспортной службы Валентин Фернандес рассказал, что температура внутри грузовиков становится почти невыносимой.

Когда солнце начинает припекать, кажется, что умираешь. Внутри грузовика ещё вдвое хуже. Это ужасно, – отметил он.

В стране также возникли проблемы в больницах. Профсоюз медсестёр SATSE сообщил, что в отдельных помещениях медицинских учреждений температура превышает 30 градусов по Цельсию из-за отсутствия надлежащего кондиционирования.

Какие ограничения вводят страны Европы?

Из-за экстремальной жары власти многих государств прибегли к чрезвычайным мерам. В Италии Министерство здравоохранения объявило наивысший уровень тепловой опасности сразу в 15 городах, среди которых Милан и Рим. Из-за резкого роста использования кондиционеров в Милане и Турине даже произошли перебои с электроснабжением.

В Великобритании десятки школ досрочно завершили учебный год и останутся закрытыми еще несколько дней. Руководство одного из учебных заведений в графстве Бакингемшир объяснило это решение тем, что здание невозможно достаточно охладить, а на территории школы не хватает затененных зон.

Британская метеослужба Met Office объявила редкое красное предупреждение о жаре для центральной и южной Англии. Такой уровень опасности используется лишь во второй раз в истории страны.

Главный научный сотрудник Met Office Стивен Белчер назвал перспективу повышения температуры до 40 градусов Цельсия в конце июня "отрезвляющей". Подобные показатели являются беспрецедентными для этого времени года. Из-за погодных условий железнодорожные операторы на северо-востоке Англии даже призвали пассажиров отказаться от поездок в Лондон.

Откуда пришла аномальная жара?

По словам синоптика Météo-France Себастьена Леа, главной причиной нынешней ситуации стала масштабная волна горячего воздуха из Северной Африки.

Кроме того, на погодную ситуацию повлиял холодный атмосферный фронт у побережья Португалии, который фактически работает как "тепловой насос", затягивая горячий воздух на территорию Западной Европы.

На больших высотах области высокого давления сжимают эту тёплую воздушную массу. А когда тёплый воздух сжимается, он нагревается ещё сильнее, – пояснил метеоролог.

Последствия жары уже приводят к человеческим жертвам.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню во время кризисного совещания сообщил, что с начала волны жары 18 июня в стране утонули 40 человек, преимущественно молодого возраста.

В Германии полиция сообщила о гибели пяти человек во время купания в водоемах в минувшие выходные. Ухудшаются и условия труда. Работники завода автомобильного концерна Stellantis вблизи французского Мюлуза объявили, что до конца недели будут заканчивать смены раньше из-за опасных температур.

Представитель профсоюза Салах Кельтуми сообщил, что в некоторых цехах температура приближается к 38–40 градусам Цельсия. Предупреждения о жаре также обнародовали Австрия, Польша, Венгрия и Хорватия. Экстренные службы Венгрии и Словении сообщают об увеличении количества обращений от пожилых людей, нуждающихся в помощи из-за перегрева.