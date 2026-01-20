Ремонт может занять недели: что чаще всего ломается в зарядных станциях и как этого не допустить

Спрос на ремонт портативных зарядных станций в Украине вырос в десятки раз после октября 2025 года. Это вызвало длинные очереди в сервисных центрах. В то же время продажи таких устройств побили рекорды – более 20 тысяч девайсов только за последние месяцы прошлого года.

Какие поломки случаются чаще всего?

Издание dev.ua поговорило с экспертами рынка портативных зарядных станций, чтобы узнать, какие поломки случаются чаще всего, на что обращать внимание при выборе станции и как безопасно эксплуатировать батареи и инверторы в реальных условиях. Среди них – мастер сервисного центра по ремонту электроники Максим и бренд-менеджер EcoFlow Сергей Силин, пишет 24 Канал.

Смотрите также Свет исчез, а дедлайны нет: как работать из дома во время отключений и что реально спасает

Среди самых уязвимых компонентов портативных электростанций специалисты называют аккумулятор и инвертор.

Контроллеры заряда, системы управления батареями и механические детали – разъемы, кнопки, экраны – обычно функционируют без нареканий, если пользователи не вмешиваются в конструкцию самостоятельно.

Устройства после двух-трех лет активного использования продолжают работать без необходимости замены ключевых элементов, пишет источник.

Как правильно пользоваться станцией?

Бренд-менеджер EcoFlow Сергей Силин отмечает, что в украинских условиях чаще всего выходит из строя плата PSDR. Причина – использование кабеля типа "вилка-вилка", когда встречный ток из розетки повреждает станцию после восстановления централизованного электроснабжения. Девайс просто не рассчитан на такой режим работы.

Многие владельцы жалуются на проблемы с зарядкой. Обычно причина кроется в настройках приложения, в частности параметрах напряжения. Исправить ситуацию помогает полная разрядка батареи с последующей зарядкой – после этого сбои исчезают.

По глубокому разряду: каждая модель имеет определенный лимит циклов зарядки, указанный в технических характеристиках. Однако эксперты советуют не доводить уровень заряда до нуля, а оставлять по крайней мере 5 – 10 процентов резерва. Это продлевает срок службы аккумулятора.

Наибольшую угрозу для станций составляют внешние факторы, на которые девайс не может влиять: резкие перепады напряжения, подключения генераторов, высокие напряжения в сети. Мороз влияет на производительность аккумуляторов, особенно если устройство часто перемещают на улицу, но литий-железо-фосфатные батареи выдерживают кратковременные температурные колебания.

Временные отключения без нагрузки не вредят, если станция оставлена в безопасном состоянии и не подключена к сети.



Правила пользования зарядной станцией / Фото Depositphotos

Станции, как и любая электроника, не могут работать при минусовых температурах, особенно заряжаться. Разряжаться они способны и отдавать энергию до минус 20 градусов в зависимости от производителя, но разряд происходит быстрее из-за дополнительных затрат энергии на подогрев и работу системы.

Длительные отключения с полным простоем могут вредить девайсам. Силин советует: если не планируете использовать станцию длительное время, зарядите ее до 100 процентов, разрядите до 50, выключите и проводите такую операцию по крайней мере раз в квартал. Однако не стоит разряжать ее в ноль и так держать длительное время – это вредно для батарей.

Смотрите также Правила безопасного пользования генераторами, газовыми горелками и зарядными станциями

Где ремонтировать?

В сервисном центре журналистам подчеркнули опасность неофициальных замен батарей. Постороннее вмешательство создает риски даже в случаях, когда станция не блокируется программно. Ремонт таких приборов, которые содержат в себе аккумуляторные элементы, следует осуществлять только в авторизованных сервисных центрах.

Например, компания EcoFlow имеет собственный сервисный центр в Киеве, который обслуживает девайсы из всех регионов страны. На складе есть запасные комплектующие, но из-за высокого спроса сроки восстановления выросли. Если раньше ремонт занимал два-три дня, теперь процесс может растянуться на три-четыре недели.

Станции других производителей обслуживают сетевые центры по ремонту электроники.

Что покрывает гарантия?

Гарантия покрывает производственные дефекты и неисправности, не вызванные пользователем. Это включает проблемы с включением, некорректную зарядку или разрядку, заводские проблемы с инвертором, платой или системой контроля батареи. Также гарантийными являются неисправности аккумулятора, возникшие не по вине владельца, внутренние короткие замыкания, отказа компонентов при отсутствии внешних повреждений.

При этом гарантия не распространяется на внешние факторы: перепады напряжения, питание от генератора, использование технологий V2H или V2L для электроснабжения дома. Естественная деградация батарей также не является гарантийным случаем. Силин объясняет: станция имеет определенную защиту от скачков тока, но когда в сети появляется 500 вольт и более, ни одно устройство не выдержит без специального оборудования на входе в помещение.

Оригинальные батарейные модули не продаются отдельно, официальной замены батарейного блока производитель не предусмотрел.