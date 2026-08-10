В Кремниевой долине охотятся за старыми компьютерами: кому и зачем они нужны

Пока Кремниевая долина сосредоточена на создании ИИ будущего, энтузиасты активно спасают от забвения предков современных гаджетов. Старые компьютеры Atari, Commodore и IBM, которые положили начало цифровой революции, сегодня становятся желанными артефактами. Коллекционеры тратят годы на их восстановление, чтобы снова услышать знакомые звуки загрузки и сыграть в классические игры своего детства.

Кому и зачем нужны старые компьютеры

Как сообщает AP News, инженер-программист Джош Дерш из Сиэтла собрал в своем гараже более 200 винтажных компьютеров и других устройств. Часть из них он годами восстанавливает собственноручно, возвращая к жизни технику, которой уже несколько десятилетий.

Мне всегда было интересно узнавать происхождение вещей. Это увлекательный вызов – находить неисправности и ремонтировать. Можно понять всю систему от начала до конца,

– отмечает Дерш.

В начале августа в Музее истории компьютеров в Маунтин-Вью, в самом сердце Кремниевой долины, состоялся двухдневный Vintage Computer Festival. В этом году мероприятие посетили более 3500 человек. Мероприятие было посвящено 50-летию компании Apple, основанной в 1976 году в соседнем Купертино.

На фестивале выступили соучредители Apple Стив Возняк и Рональд Уэйн, которые вспоминали первые дни компании как амбициозного стартапа под руководством Стива Джобса. Президент Vintage Computer Federation Эрик Клейн отмечает, что интерес к старым технологиям быстро растет. По его словам, это заметно и на онлайн-рынках, где редкие культовые модели, в частности Apple-1, могут стоить сотни тысяч долларов.

Почему Xerox Alto особенен в коллекции Дерша?

Главной гордостью коллекции Джоша Дерша является Xerox Alto, который он привез на выставку из Сиэтла. Машину разработали в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто в 1970-х годах, и ее часто называют "дедушкой современного компьютера".

Xerox Alto стал одним из первых устройств, выйдя за пределы простого текста на экране. Он использовал графический интерфейс пользователя – систему, в которой человек взаимодействует с окнами, иконками и курсором с помощью мыши. Именно эта технология впоследствии стала отраслевым стандартом и вдохновила Стива Джобса и Билла Гейтса внедрить подобные решения в свои первые продукты.

Экспонат Дерша включал полностью работоспособную станцию Xerox Alto с квадратным вертикальным монитором, массивной клавиатурой, мышью и дисками размером с пиццу, которые по современным меркам хранят ничтожные объемы данных.

Хобби превращается в глобальное движение

Эрик Клейн когда-то и сам был страстным коллекционером. У него было до 150 компьютерных систем с аксессуарами и документами, которые переполняли шкафы и гараж. Со временем он решил, что коллекция стала обузой для семьи, и раздал и продал большинство машин, оставив лишь несколько любимых.

Теперь Клейн направляет свою страсть на организацию фестивалей, мастер-классов по ремонту и встреч по обмену.

Поэтому на самом деле речь идет об евангелизации этой истории и евангелизации этого хобби – обслуживании, коллекционировании и наслаждении этой винтажной технологией,

– объясняет он.

Движение коллекционеров значительно выросло с 1997 года, когда Селлам Исмаил организовал первый подобный фестиваль для 150 энтузиастов к востоку от Сан-Франциско. Сегодня Vintage Computer Federation проводит многотысячные мероприятия в США и Канаде, а также помогает организовывать фестивали в Аргентине, Германии и Швейцарии.