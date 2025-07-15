Ретроградный Меркурий в июле 2025: что стоит знать

В июле 2025 года Меркурий снова вошел в "период ретроградного движения", что вызвало появление многочисленных статей в СМИ о его возможном влиянии на повседневную жизнь. Что на самом деле означает это явление, и есть ли основания для волнений, рассказываем далее.

Ретроградное движение Меркурия – это не более чем оптическая иллюзия, которая возникает из-за разницы в скорости вращения Земли и Меркурия вокруг Солнца, объясняет 24 Канал.

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Почему Меркурий становится ретроградным?

С нашей планеты кажется, будто Меркурий движется в обратном направлении, хотя на самом деле он продолжает свой обычный путь. Это явление объясняется тем, что Земля, двигаясь быстрее, обгоняет Меркурий на орбите.



В точках 3, 4, 5 движение Меркурия с точки зрения Земли кажется обратным / Иллюстрация USA Today

Когда Меркурий будет ретроградным в июле 2025 года?

В июле ретроградный период Меркурия начинается 18 июля и продлится до 11 августа. Это время часто ассоциируется с различными трудностями, но есть ли для этого научные основания? На самом деле, видимое обратное движение планеты не создает никаких физических эффектов, которые могли бы влиять на людей или технологии.

Это лишь визуальная особенность обычного астрономического явления, которая не связана с гравитационными или другими силами, способными изменить нашу повседневность. Некоторые люди могут приписывать свои неудачи этому явлению из-за психологического эффекта, известный как предубеждение подтверждения, когда мы ищем объяснение для своих проблем во внешних факторах.