Новая технология извлекает воду даже из самого сухого воздуха в пустыне

Исследователи разработали революционную технологию, которая эффективно добывает большое количество воды из воздуха, даже в условиях чрезвычайно низкой влажности. Вдохновленная естественными процессами, которые наблюдаются у древесных лягушек и воздушных растений, эта идея использует гидрогелевую мембрану и может питаться от солнечной энергии. Это дает надежду для жителей засушливых регионов.

Как это работает

Превращение воздуха вокруг нас в питьевую воду долгое время казалось чудом, ближе к научной фантастике, чем к реальности. У нас есть несколько технологий, способных добывать небольшие количества жидкости в течение суток, но все они не демонстрируют той желанной эффективности, которой бы нам хотелось. Когда речь идет о гарантированном получении стабильного количества влаги из сухой среды, ученые разводят руками. Однако в Университете Невады в Лас-Вегасе (UNLV) разработали революционное решение, потребность в котором продиктована все более частыми засухами, которые влияют на водоснабжение в разных точках мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Национальной академии наук США.

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Руководителем этого инновационного проекта является профессор машиностроения UNLV Джереми Чо, который вместе со своей командой ввел принципиально новый подход к сбору атмосферной воды — преобразование водяного пара, содержащегося в воздухе, в пригодную для использования форму. В отличие от существующих технологий, которые дают низкие результаты и начинают снижать эффективность уже при влажности ниже 30%, этот новый метод разработан таким образом, чтобы эффективно работать даже в чрезвычайно сухих условиях.

Эта статья действительно доказывает, что вы можете собирать воду с очень высокой скоростью. Мы можем начать прогнозировать, насколько большая система нам понадобится, чтобы производить определенное количество воды. Если у меня есть один квадратный метр, размером три фута на три фута, мы можем производить около галлона воды в день в Лас-Вегасе, и втрое больше во влажной среде,

– говорит Джереми Чо.

Разработку уже испытали на открытом воздухе в Лас-Вегасе и заявляют, что она эффективна даже при влажности ниже 10%.



Ранний прототип устройства для сбора атмосферной воды / Фото Jeff Scheid/UNLV

Установка захватывает влагу из воздуха в жидкий раствор соли, который пригоден для дальнейшей переработки в питьевую воду или производства энергии, что открывает новые возможности для засушливых регионов.

Ключевым ингредиентом процесса является особая гидрогелевая мембрана. Вдохновением для этого материала послужила природа: древесные лягушки и воздушные растения используют подобную технику для транспортировки воды из окружающего воздуха в жидкость для внутреннего хранения.

Мы взяли эту биологическую идею и попытались сделать ее по-своему. В природе происходит так много интересных вещей — нужно просто смотреть вокруг, учиться и вдохновляться,

– добавил Чо.

Исследование также показывает, что сбор атмосферной воды может осуществляться с помощью солнечной энергии. Благодаря большому количеству солнечного света, что характерно для засушливых регионов, можно обеспечить достаточное количество энергии, чтобы уменьшить стоимость производства воды.

Коммерческое применение

Исследование уже нашло практическое применение. Джереми Чо вместе с несколькими другими людьми основали стартап WAVR Technologies, который будет производить устройства, способные улавливать водяной пар из воздуха. Компания будет работать как с бизнесами, так и продавать их в розницу отдельным потребителям.