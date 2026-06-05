Резерв+ снова не работает: не забудьте бумажные документы

Очередной технический сбой в работе мобильного приложения "Резерв+" произошел в пятницу, 5 мая. Интересно, что о неполадках сообщают только отдельные пользователи.

Что происходит с "Резерв+"?

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", сейчас пользователи не могут войти в систему или получить доступ к своим данным. Мы не смогли лично подтвердить сбой в "Резерв+", поскольку в нашем случае все работает исправно.

Смотрите также Пол интернета снова упало: какие сервисы не работают и что вообще происходит

Как пишет источник, приложение отображает уведомления: "Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже".

Учитывая это, гражданам рекомендуют не забывать дома бумажные военно-учетные документы.

Причины сбоя пока неизвестны.

Новость дополняется..