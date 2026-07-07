WhatsApp ввел собственные имена пользователей: как установить уникальный юзернейм

Мессенджер WhatsApp делает один из самых масштабных шагов в своей истории, отказываясь от обязательного использования телефонных номеров для общения. Новая функция позволяет каждому создать уникальный никнейм, что коренным образом меняет правила конфиденциальности и удобства в цифровом пространстве.

Как найти и зарезервировать свое идеальное имя в WhatsApp?

Популярный мессенджер WhatsApp, которым пользуются более 3 миллиардов человек по всему миру, наконец-то начал внедрять систему пользовательских имен. Это существенный отход от традиционной модели, где основой идентификации всегда был номер телефона. Теперь пользователи смогут делиться своими контактами с помощью уникального никнейма, сохраняя свой номер в тайне. Хотя полноценно функция заработает чуть позже в этом году, возможность зарезервировать желаемое имя появилась уже сейчас, пишет 24 Канал.

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Процесс резервирования имени, подробно описанный в блоге WhatsApp, довольно прост и занимает считанные минуты. Пока что это можно сделать только через мобильное приложение на основном устройстве – версии для веб-интерфейса или компьютера пока не поддерживают эту функцию.

Чтобы закрепить за собой определенное имя, необходимо открыть WhatsApp, перейти в "Настройки", выбрать раздел "Учетная запись" (Account) и нажать на пункт "Имя пользователя" (Username) в разделе "Ваша учетная запись".

Если у вас уже есть никнейм в Facebook или инстаграме, WhatsApp предлагает удобную возможность импортировать его, чтобы поддерживать единую идентичность во всех сервисах компании Meta. Это особенно полезно для создателей контента, организаций и малого бизнеса, которым важно оставаться узнаваемыми. Если желаемое имя уже занято, система предложит доступные варианты.

Важно помнить, что WhatsApp резервирует определенные имена для публичных личностей и известных организаций, поэтому обычные пользователи не смогут их выбрать.

Ключ имени пользователя

Помимо простой замены номера телефона на текстовый никнейм, разработчики внедрили дополнительный уровень защиты – так называемый ключ имени пользователя (username key). Это опциональный четырехзначный код, который позволяет полностью контролировать, кто может написать вам первым. Если вы активируете эту защиту, люди, которые раньше никогда не общались с вами, должны будут ввести не только ваше имя, но и этот специальный ключ, чтобы начать чат.

Ключ не нужен тем, у кого уже есть ваш номер телефона в контактах, с кем вы уже переписывались ранее или находитесь в одной группе.

Также он не понадобится тем, кто отсканировал ваш QR-код или получил сообщение от вас первым.

Ключ генерируется системой автоматически, и вы можете в любой момент его изменить или удалить вовсе.

Если вы привязали свою учетную запись к профилю Meta, в котором указан возраст до 18 лет, этот ключ будет активирован автоматически в целях дополнительной безопасности подростков.

Почему это важно для безопасности и когда ожидать запуска?

Несмотря на то, что номера телефонов по-прежнему будут необходимы для регистрации новых аккаунтов, возможность скрыть их во время повседневного общения – огромный шаг вперед. Это актуально, когда вы хотите договориться о покупке с незнакомцем, пообщаться с человеком, с которым не планируете поддерживать длительный контакт, или даже связаться с партнерами по работе, но не готовы предоставлять свой личный номер, который привязан ко многим другим аспектам жизни.

В WhatsApp подчеркивают, что на платформе не будет общего поиска по именам пользователей. То есть никто не сможет просто "перебирать" имена, чтобы найти случайных людей. Чтобы написать кому-то, нужно знать точное имя пользователя, пишет издание Android Authority.

В настоящее время функция постепенно внедряется по всему миру в течение следующих месяцев. Пока что приложение позволяет лишь зарезервировать имена, чтобы избежать дублирования и захвата популярных никнеймов киберсквоттерами.

Когда функция заработает в полную силу, вы сможете изменять или удалять свое имя в том же меню настроек, где происходило бронирование. До этого момента разработчики рекомендуют обновлять приложение до последней версии, чтобы не пропустить уведомление о доступности имен в вашей стране.