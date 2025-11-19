Как режим энергосбережения может "убивать" потенциал вашего смартфона

Многие владельцы телефонов оставляют режим энергосбережения на устройстве включенным постоянно, думая, что это помогает батарее работать дольше. На самом же деле это как медленно ездить на второй передаче, чтобы экономить топливо. За исключением нескольких сценариев вам, скорее всего, не стоит держать этот режим постоянно активным и далее мы расскажем почему.

Использовать "Режим сохранения энергии" имеет смысл, если вы длительное время не сможете зарядить смартфон, рассказывает 24 Канал. Если же вы уверены в том, что в течение дня вы сможете пополнить заряд аккумулятора – не нужно искусственно ограничивать потенциал собственного смартфона.

Какую цену мы платим, когда режим экономии включен все время?

Люди часто не понимают, как именно режим энергосбережения влияет на их опыт пользования смартфоном. На iPhone, например, режим низкого потребления энергии уменьшает яркость экрана, снижает частоту обновления дисплея ProMotion до 60 Гц, а время блокировки сокращается до 30 секунд.

Кроме того, выключаются фоновые загрузки iCloud, автоматическое обновление программ и выборочное получение почты. Фоновый запуск программ останавливается на всех приложениях, поэтому уведомления могут прийти с задержкой или не прийти вообще, если вы не откроете программу собственноручно.

Android-смартфоны работают так же. На устройствах Samsung режим энергосбережения выключает всегда активный дисплей, ограничивает процессор до 70% от его мощности и фиксирует частоту обновления экрана на 60 Гц. Даже работа 5G приемника ограничивается, что приводит к более медленной загрузке информации при просмотре веб-сайтов или потокового видео.

Если оставить режим энергосбережения постоянно включенным, вы фактически превращаете свой смартфон в устройство с урезанным функционалом, который еще и работает ненадлежащим образом.

Как на самом деле продлить время работы батареи без потерь?

Вместо того чтобы ограничивать весь потенциал телефона, существует множество способов улучшить время работы батареи без ущерба производительности, советует ASUS.

Во-первых , закройте приложения, которые работают в фоне без надобности. Большинство приложений остаются активными, даже когда вы их не используете, и блокировка таких программ помогает экономить энергию.

Во-вторых , управляйте параметрами дисплея. Экран всегда был основным энергопотребителем смартфона. Даже небольшое уменьшение яркости и включение темной темы творит чудеса, особенно на OLED-дисплеях, поскольку черные пиксели расходуют меньше энергии.

В-третьих, выключайте функции, которые вам не нужны ежедневно: Wi-Fi, Bluetooth, службы определения местоположения, дисплей, который всегда активен, и автоматическое обновление приложений.

Каждое из этих небольших настроек совокупно создает немалый эффект экономии для батареи, поскольку меньше нагружает ее не влияя при этом на возможности вашего устройства.

Когда режим энергосбережения действительно приносит пользу?

На практике режим энергосбережения полезен только в конкретных ситуациях, пишет ZDNET. Это может быть дальнее путешествие без возможности подзарядить телефон, поход или период, когда нет электроэнергии.

Важно! Он также становится полезным, когда батарея упала ниже 20%, но вам нужно еще немного держать смартфон включенным, чтобы оставаться на связи.

Но вне этих случаев нет смысла оставлять его постоянно активным. Смартфон и так уже работает эффективно и автоматически адаптируется к вашему использованию.

Если же вам очень не хватает объема батареи в вашей повседневной жизни, всегда можно приобрести компактное портативное зарядное устройство, которое не займет много места.

