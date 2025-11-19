Використовувати "Режим збереження енергії" має сенс, якщо ви тривалий час не матимете змоги зарядити смартфон, розповідає 24 Канал. Якщо ж ви впевнені у тому, що протягом дня ви зможете поповнити заряд акумулятора – не потрібно штучно обмежувати потенціал власного смартфона.

Яку ціну ми платимо, коли режим економії увімкнений весь час?

Люди часто не розуміють, як саме режим енергозбереження впливає на їхній досвід користування смартфоном. На iPhone, наприклад, режим низького споживання енергії зменшує яскравість екрана, знижує частоту оновлення дисплея ProMotion до 60 Гц, а час блокування скорочується до 30 секунд.

Крім того, вимикаються фонові завантаження iCloud, автоматичне оновлення програм та вибіркове отримання пошти. Фоновий запуск програм зупиняється на всіх застосунках, тому сповіщення можуть прийти з затримкою або не прийти взагалі, якщо ви не відкриєте програму власноруч.

Android-смартфони працюють так само. На пристроях Samsung режим енергозбереження вимикає завжди активний дисплей, обмежує процесор до 70% від його потужності і фіксує частоту оновлення екрана на 60 Гц. Навіть робота 5G приймача обмежується, що призводить до повільнішого завантаження інформації під час перегляду веб-сайтів або потокового відео.

Якщо залишити режим енергозбереження постійно увімкненим, ви фактично перетворюєте свій смартфон на пристрій з урізаним функціоналом, який ще і працює неналежним чином.

Як насправді продовжити час роботи батареї без втрат?

Замість того щоб обмежувати весь потенціал телефону, існує безліч способів поліпшити час роботи батареї без шкоди продуктивності, радить ASUS.

По-перше , закрийте програми, які працюють у фоні без потреби. Більшість застосунків залишаються активними, навіть коли ви їх не використовуєте, і блокування таких програм допомагає економити енергію.

, закрийте програми, які працюють у фоні без потреби. Більшість застосунків залишаються активними, навіть коли ви їх не використовуєте, і блокування таких програм допомагає економити енергію. По-друге , керуйте параметрами дисплея. Екран завжди був основним енергоспоживачем смартфона. Навіть невелике зменшення яскравості та увімкнення темної теми творить чудеса, особливо на OLED-дисплеях, оскільки чорні пікселі витрачають менше енергії.

, керуйте параметрами дисплея. Екран завжди був основним енергоспоживачем смартфона. Навіть невелике зменшення яскравості та увімкнення темної теми творить чудеса, особливо на OLED-дисплеях, оскільки чорні пікселі витрачають менше енергії. По-третє, вимикайте функції, які вам не потрібні щодня: Wi-Fi, Bluetooth, служби визначення місцезнаходження, дисплей, який завжди активний, та автоматичне оновлення програм.

Кожне з цих невеликих налаштувань сукупно створєю чималий ефект економії для батареї, оскільки менше навантажує її не впливаючи при цьому на можливості вашого пристрою.

Коли режим енергозбереження дійсно приносить користь?

На практиці режим енергозбереження корисний лише в конкретних ситуаціях, пише ZDNET. Це може бути дальня подорож без можливості підзарядити телефон, похід або період, коли немає електроенергії.

Важливо! Він також стає корисним, коли батарея впала нижче 20%, але вам потрібно ще трохи тримати смартфон увімкненим, щоб залишатися на зв'язку.

Але поза цими випадками нема сенсу залишати його постійно активним. Смартфон і так вже працює ефективно та автоматично адаптується до вашого використання.

Якщо ж вам конче бракує об'єму батареї у вашому щоденному житті, завжди можна придбати компактний портативний зарядний пристрій, який не займе багато місця.

