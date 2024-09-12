Этот роскошный автомобиль предназначен для гражданских, но выглядит как военный броневик

Компания Rezvani представила новый внедорожник Vengeance, созданный на базе Cadillac Escalade, но узнать в нем черты машины от General Motors почти невозможно. Выглядит он, как укрепленный броневик из фильмов о Бэтмене и стоит соответственно.

Что мы знаем о Rezvani Vengeance

Автомобиль оснащен стальными бамперами, которые могут выполнять роль таранов, бронированной защитой и военными шинами. Но то, что он был разработан таким крепким и брутальным не означает, что Vengeance предназначен для зоны боевых действий. Его целевая аудитория – это богачи, которые могут позволить себе машину за несколько сотен тысяч долларов, но, вероятно, боятся за свою безопасность.

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Базовая версия Rezvani Vengeance / Фото Rezvani



Базовая версия Rezvani Vengeance / Фото Rezvani

Rezvani также выпустила более роскошную версию, известную как Vengeance Executive Edition. Она сочетает в себе строгий внешний вид стандартного Vengeance с роскошью, которую можно найти в частном самолете.

Среди особенностей этого автомобиля – обивка потолка, имитирующая звездный свет, а также встроенный бар и поднос для закусок, встроенный телевизор, встроенные планшеты и холодильник. Стандартные сиденья второго и третьего рядов также заменяют откидные сиденья с электронными подставками для ног.



Rezvani Vengeance Executive Edition / Фото Rezvani



Rezvani Vengeance Executive Edition / Фото Rezvani

В комплектацию Vengeance Executive Edition можно добавить пуленепробиваемые стекла, усиленную подвеску, защиту дна, которая может выдержать взрыв под автомобилем, видеонаблюдение с ночным видением, переговорное устройство, встроенный сейф, аптечки, противогазы, бронежилеты, шлемы и многое другое.

Другие опции включают встроенный аккумуляторный блок и солнечные панели, которые обеспечивают более 1 000 Вт автономной энергии, а также комплект для накачки/сдутия шин.



Rezvani Vengeance Executive Edition / Фото Rezvani



Rezvani Vengeance Executive Edition / Фото Rezvani

Стандартный Vengeance стоит от 249 000 долларов, но компания не говорит, сколько стоит Vengeance Executive Edition. Добавление пакета роскоши к обоим автомобилям стоит 95 000 долларов.

Варианты силовых агрегатов не отличаются от донорского Cadillac. Покупатели могут выбрать 6,2-литровый V8 мощностью 420 л.с. или 3,0-литровый турбодизель мощностью 277 л.с. Оба агрегата работают с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Задний привод является стандартным, а также доступен полный привод.



Rezvani Vengeance / Фото Rezvani

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