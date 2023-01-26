Хакеры взломали разработчика League of Legends и требуют выкуп – компания задержит новые патчи

Riot Games, стоящая за созданием таких игр, как League of Legends и Valorant, сообщила, что вынуждена временно отложить выпуск патчей. Компания пострадала от хакерской атаки и заявляет, что ее среда разработки была скомпрометирована.

Об атаке представители Riot Games заявили в официальном Twitter, пообещав рассказать обо всем, что обнаружит расследование. Инцидент нарушил график выхода обновлений к ее главному продукту, игре League of Legends (LoL).

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Чего хотят хакеры

Как стало известно теперь, проникнув в системы, злоумышленники сумели похитить исходный код League of Legends (LoL), Teamfight Tactics (TFT), а также устаревшей античит-платформы. Команды обоих проектов уже изучают, смогут ли разработчики читов использовать похищенные данные для создания новых мошеннических инструментов, и анализируют, понадобятся ли какие-то патчи для предотвращения возможных атак.

Кроме того, киберпреступники через несколько дней направили компании свои требования – 10 миллионов долларов.

Сегодня мы получили письмо с требованием выкупа. Понятно, что мы не будем платить. Хотя эта атака нарушила нашу среду разработки и может вызвать проблемы в будущем, самое важное, что мы уверены, что никакие данные игроков или их личная информация не были скомпрометированы,

– написали в твиттере Riot Games.

Если компания заплатит, хакеры обещают удалить исходный код со своих серверов, предоставить компании "информацию о том, как именно они проникли в системы, и дать советы по предотвращению нарушений в будущем".

Мы не хотим навредить вашей репутации или вызвать общественный резонанс. Наша единственная мотивация – финансовая выгода. Невыполнение наших требований приведет к тому, что взлом станет достоянием общественности, а масштабы утечки станут известны большему числу людей.

– пишут хакеры в письме к Riot Games.

В компании заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами и сторонними экспертами, расследуя инцидент. Позже будет выпущен подробный отчет.