Компания Unitree Robotics представила нового четвероногого робота A2 Stellar Explorer. В демонстрационном видео он преодолевает сложный рельеф, взбирается на склоны с грузом и пересекает неглубокие водоемы. Робот создан для изучения незнакомых местностей и может выдержать вес взрослого человека.

Новый робот-пес A2 Stellar Explorer от Unitree продемонстрировал высокую ловкость и выносливость. Он может передвигаться как на четырех конечностях, так и на колесах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

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На что способен робот A2 Stellar Explorer

Колесная конфигурация позволяет ему разгоняться до 18 км/ч, однако ограничивает проходимость. Зато режим ходьбы на "лапах" позволяет преодолевать склоны под углом до 45 градусов, неся на себе груз весом около 11 кг.

Конструкция из инженерного пластика и алюминиевого сплава достаточно прочная, чтобы в статическом положении выдерживать вес взрослого человека до 100 кг. A2 Stellar Explorer может переступать через препятствия высотой до 30 см, что позволяет ему легко подниматься по лестнице. Для более высоких барьеров, до одного метра, робот использует передние конечности, чтобы подтянуться наверх.

A2 Stellar Explorer – смотрите видео:

За автономность отвечают съемные аккумуляторы емкостью 9000 мА-ч, причем можно установить сразу два блока. В такой конфигурации с грузом 30 кг робот смог преодолеть 13 км за 3 часа.

Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP56 – это означает, что A2 Stellar Explorer выдержит струи воды или сильный ливень, но полное погружение может его повредить.

Цена и дата выхода новинки пока неизвестны. Однако Unitree Robotics обычно не устанавливает завышенных цен на свою продукцию, поэтому ожидается, что стоимость будет конкурентной.

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