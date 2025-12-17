Искусственный интеллект выходит на улицы: в Китае появился особый робот-контроллер

В городе Ханчжоу заработал новый робот-полицейский на базе искусственного интеллекта, который управляет транспортным потоком на одном из самых оживленных перекрестков города. Машина высотой с человека умеет распознавать нарушителей правил дорожного движения и делать им замечания. Пока что робот работает вместе с обычными инспекторами, но в будущем его возможности планируют расширить.

Как работает новый робот-регулировщик?

Гуманоидный робот Hangxing No. 1 высотой 1,8 метра начал службу в начале декабря на перекрестке дорог Биншен и Чанхэ в районе Бинцзян. Машина оборудована камерами высокой четкости и сенсорами, может свистеть в свисток и синхронизирована с системой светофоров на перекрестке, пишет 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Робот выполняет стандартные жесты регулировщика – останавливает и пропускает транспорт, а также отслеживает нарушения. Он замечает мотоциклистов без шлемов, пешеходов, которые переходят дорогу в неправильном месте, и других нарушителей правил на перекрестке. Когда он фиксирует нарушения, голосом предупреждает людей о неправильном поведении на дороге.



Робот Hangxing No. 1 / Фото CGTN

Управление полиции Ханчжоу внедрило робота как часть пилотной программы использования роботизированных офицеров. Сейчас Hangxing No. 1 выполняет роль помощника для инспекторов-людей, а не их замены.

Чиновники планируют обновить его большой языковой моделью в будущем. Это позволит машине подсказывать дорогу и активнее взаимодействовать с участниками движения.

Пока что робот особенно понравился пешеходам, которые с интересом наблюдают за его работой.



Робот Hangxing No. 1 / CGTN

Хотя точное время работы от батареи для Hangxing No. 1 не указано, подобные роботы в других китайских провинциях работают от 6 до 8 часов на одном заряде, отмечает CGTN.



Робот Hangxing No. 1 / CGTN

Технология Hangxing No. 1 прошла долгий путь с сентября 2016 года, когда в аэропорту Шэньчжэня начал работать робот AnBot. Та модель больше напоминала банкомат на колесах, но в то время считалась передовой. Учитывая быстрое развитие робототехники, вполне вероятно, что нынешний Hangxing No. 1 также будет выглядеть устаревшим уже через год или два.



AnBot во время патрулирования в Китае / Фото People's Daily

Hangxing No. 1 – не первый робот-полицейский на китайских улицах:

В Шэньчжэне уже работает модель PM01 от компании EngineAI, которая также носит яркую одежду работника полиции.

В декабре прошлого года город Вэньчжоу получил сферического робота RT-G от Logan Technology.

В июне в Чендгу появился собственный гуманоидный регулировщик движения для помощи на загруженных улицах западного города.

Роботу Hangxing No. 1 показали в коротком ролике: смотрите видео