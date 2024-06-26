Этот крошечный робогрузовик может убрать почти 120 квадратных километров на одной зарядке

WeRide, компания, основанная в 2017 году бывшим главным научным сотрудником лаборатории автономного вождения Baidu, продолжает расширять свое присутствие в индустрии автономных транспортных средств. Последняя инновация компании - робот-подметальщик S1, который обещает произвести революцию уборки улиц, предлагая эффективное, автономное решение, способное убирать большие площади на одном заряде.

Хотя автономные транспортные средства становятся все более распространенными, видение широкого распространения автономного транспорта все еще остается на горизонте.

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В начале 2022 года компания WeRide объявила о разработке автономной подметально-уборочной машины, которая прошла масштабные испытания в районе Наньша в Гуанчжоу. Эта машина L4 размером с фургон, лишена традиционных элементов управления, использовала вычислительную платформу искусственного интеллекта NVIDIA для обработки данных и была подключена к облаку для эффективного управления и отслеживания.

К первоначальной модели S6 теперь присоединилась более компактная и усовершенствованная модель Robosweeper S1. Разработанный для универсальной уборки открытых дорог, парков, тротуаров, зеленых зон, берегов рек и полос движения, S1 имеет длину 2 570 мм и радиус разворота 2,7 метра.



Щетки S1 могут подметать площадь 120 000 м2 на одном заряде бортового аккумулятора / WeRide

Оснащен 360-градусными датчиками и камерами, автомобиль обеспечивает комплексную ситуационную осведомленность, включая обнаружение слепых зон, распознавание сигналов светофора и объезд препятствий.

Питается от аккумулятора, который позволяет убирать 120 000 квадратных метров на одном заряде, Robosweeper S1 также имеет 400-литровый бак для воды и 240-литровый мусорный бак. Он может автономно выгружать собранный мусор в пунктах утилизации и возвращаться на базу для дозаправки водой или подзарядки аккумуляторов.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

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Коммерческое использование Robosweeper S1 началось на этой неделе в Гуанчжоу, и компания WeRide уже заключила несколько контрактов на поставку новой модели.