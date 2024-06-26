Хотя автономные транспортные средства становятся все более распространенными, видение широкого распространения автономного транспорта все еще остается на горизонте.

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В начале 2022 года компания WeRide объявила о разработке автономной подметально-уборочной машины, которая прошла масштабные испытания в районе Наньша в Гуанчжоу. Эта машина L4 размером с фургон, лишена традиционных элементов управления, использовала вычислительную платформу искусственного интеллекта NVIDIA для обработки данных и была подключена к облаку для эффективного управления и отслеживания.

К первоначальной модели S6 теперь присоединилась более компактная и усовершенствованная модель Robosweeper S1. Разработанный для универсальной уборки открытых дорог, парков, тротуаров, зеленых зон, берегов рек и полос движения, S1 имеет длину 2 570 мм и радиус разворота 2,7 метра.



Щетки S1 могут подметать площадь 120 000 м2 на одном заряде бортового аккумулятора / WeRide

Оснащен 360-градусными датчиками и камерами, автомобиль обеспечивает комплексную ситуационную осведомленность, включая обнаружение слепых зон, распознавание сигналов светофора и объезд препятствий.

Питается от аккумулятора, который позволяет убирать 120 000 квадратных метров на одном заряде, Robosweeper S1 также имеет 400-литровый бак для воды и 240-литровый мусорный бак. Он может автономно выгружать собранный мусор в пунктах утилизации и возвращаться на базу для дозаправки водой или подзарядки аккумуляторов.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

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Коммерческое использование Robosweeper S1 началось на этой неделе в Гуанчжоу, и компания WeRide уже заключила несколько контрактов на поставку новой модели.