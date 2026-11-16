Робот в космосе впервые самостоятельно соорудил конструкцию без помощи астронавтов

Робот впервые самостоятельно соорудил конструкцию в космосе без помощи астронавтов. Система ASTRA была разработана исследователями Калифорнийского технологического института и открывает новую эру строительства за пределами Земли.

Что робот собирал на орбите?

Автономная система ASTRA провела шесть месяцев на низкой околоземной орбите, где была закреплена на орбитальном аппарате Vigoride 7 компании Momentus, пишет ScienceAlert. Ее разработали в Калифорнийском технологическом институте, а финансировало Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA).

Задачей робота было собрать круговую радиоантенну. Для этого у него было сырье в виде трубок из композитного волокна, алюминиевых соединений и отражающих поверхностей из Kapton – прочной полимерной пленки, которую часто используют в космических технологиях. ASTRA собирал элементы шаг за шагом и расширил одну секцию запланированного рефлектора антенны размером около 1,4 метра.

Работа полностью завершена только в первой части антенны. Однако, по словам разработчиков, это важное доказательство того, что технология работает. Основные материалы и строительные блоки упаковывают вместе для транспортировки, а дальше робот сам собирает их воедино. Когда очередная часть готова, она присоединяется к существующей конструкции, и робот приступает к следующей. Исследователи из Caltech говорят, что эти методы можно масштабировать для значительно больших проектов.

Разработка полезной нагрузки такой сложности за столь сжатый срок была огромной задачей для нашей небольшой команды,

– прокомментировал аэрокосмический инженер Серхио Пеллегрино, возглавляющий команду ASTRA.

Третий путь в космическом строительстве

До сих пор существовало два способа создать что-то в космосе. Первый – отправить детали по отдельности и соединить их уже на месте. Второй – плотно упаковать конструкцию на ракете, а на орбите развернуть до больших размеров. Теперь появляется третья, существенная альтернатива, которая позволяет выводить на околоземную орбиту все более крупные сооружения.

Конечная цель – строить конструкции длиной в сотни метров или даже километры.

Пеллегрино пояснил, что когда сооружение превышает размер, который можно собрать на Земле и развернуть, его приходится строить в космосе. По его словам, такая технология пригодится не только в астрономии и астрофизике, но и в сфере связи и других областях, в частности для создания очень больших солнечных батарей для космической солнечной энергетики.

ASTRA была создана в рамках программы DARPA под названием NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design). Ее запустили в 2022 году, чтобы искать способы расширить возможности человечества в космосе. До конца этого года стартует еще один проект NOM4D. Команда из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне отправит на Международную космическую станцию (МКС) устройство, чтобы проверить, возможно ли производство прямо на орбите. Астронавты на МКС будут испытывать метод превращения жидких материалов в твердые. Цель аналогична – уменьшить размер грузов, которые нужно запускать на ракетах, а большую часть производства перенести в космос.

О будущем говорит и руководитель программы NOM4D Эндрю Детор:

В будущей космической экономике нам понадобятся большие объекты,

– сказал он.

По его словам, речь идет о больших космических складах или жилых модулях, больших солнечных батареях для сбора энергии или огромных радиоантеннах для изучения границ Вселенной. Такие объекты требуют больших размеров, а NOM4D открывает путь к более быстрому созданию новых возможностей.

Пока что эти усилия невелики и ограничены, но они показывают, как в будущем можно будет строить в космосе. Когда-нибудь таким образом могут собираться все космические сооружения, корабли и приборы.

У NASA уже есть отдельная миссия, посвященная обслуживанию, сборке и производству в космосе. Пока что команда Caltech празднует успех ASTRA.