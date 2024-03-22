Робот Magirus помог тушить пожар, возникший на месте российского удара в Одесской области

Magirus Wolf R1 – это робот тактического реагирования, который позволяет спасательным службам оставаться вне опасной зоны. Одна из таких машин помогла ликвидировать последствия российской атаки по Одесской области.

Magirus Wolf R1

Благодаря роботам, в частности и конкретно этому, спасатели избегают опасности обвала или сильного нагрева, оставаясь на расстоянии от опасности. Он управляется с помощью специального пульта, предоставляя оператору изображение в реальном времени со своих камер.

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Полностью электрический привод в сочетании с гусеничной системой движения бесшумно перемещает Wolf R1 по самым сложным поверхностям, позволяя ему действовать почти в любых условиях. А еще он оснащен роботизированной рукой.



Magirus Wolf R1 во время работы / Фото ГСЧС



Спасатель с пультом управления роботом Magirus / Фото ГСЧС

Сферы применения этого робота очень разнообразны. Поскольку он сводит к минимуму взаимодействие человека с опасным окружением, его можно использовать во всех видах рискованных задач по пожаротушению, разведки и безопасности, обеспечивая таким образом максимальную защиту персонала аварийно-спасательных служб.

Робот особенно подходит для:

Тушения пожаров на пересеченной местности, например, растительности или лесных пожаров.

Тушения пожаров в промышленных цехах или зданиях.

Поддержки в операциях по тушению пожаров во время разведки штурмового отряда.

Поддержки в операциях пожаротушения с помощью тепловизора.

Подъемных работ с помощью лебедки.

Выявление опасных веществ и обращения с ними с помощью дистанционного манипулятора.

Входа или выхода из помещений.

Логистических задач с прицепным устройством и буксирной нагрузкой до трех тонн.



Magirus Wolf R1 / Фото Magirus Group

Wolf R1 имеет 4 статические направленные камеры, 2 подвижные камеры для нормальной и тепловой передачи изображения, башенную камеру с углом обзора в 360 градусов с обычным и тепловым изображением, 6 ярких светодиодных прожекторов (может увеличиваться до 12 штук), дополнительное мощное светодиодное окружающее освещение.

Эта мощная машина также умеет подавать до 2000 литров воды в минуту во время пожаротушения, распыляя ее на 65 метров перед собой. Чтобы удержаться на месте, она использует специальные когти для безопасной стойки.

Роботом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления с радиусом действия до 150 метров или из автомобиля-носителя через специальную сеть Magirus TacticNet с радиусом действия до 2 500 метров.



Magirus Wolf R1 / Фото Magirus Group

Вся система имеет широкие возможности к модификациям и может оснащаться различными дополнительными опциями – сопровождением с помощью тепловизионного дрона, дополнительными манипуляторами, спектрометром (обнаруживает излучение), дополнительной защитой, прицепами и другим.

Magirus Wolf R1 в Украине

Судя по всему, в Украине таких роботов есть два или больше. Один ранее помогал спасателям тушить пожары в Тернополе, а второй сегодня отработал на объекте Одесской области. В 2023 году одного такого робота оценивали в 10 миллионов гривен.

Спасатели не рассказали, где именно привлекли Wolf R1.

: Россия в ночь на 22 марта нанесла многочисленные удары по Украине. Всего было сообщено о 151 средстве поражения, среди которых были ракеты и "Шахеды". ПВО уничтожила 92 цели. Вследствие атаки поражениям подверглись, в частности, энергообъекты Одесской области.