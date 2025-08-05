Китайская компания PNDbotics на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае представила двух роботов-гуманоидов. Модели Adam и Adam-U порадовали зрителей своими возможностями, в частности синхронным танцем. Эта демонстрация призвана продемонстрировать сочетание передовой робототехники и систем искусственного интеллекта, а также их способность к точному взаимодействию.

На выставке WAIC 2025 компания PNDbotics впервые продемонстрировала двух роботов вместе: полноразмерного гуманоида Adam и его аналога для сбора данных Adam-U. Они выполнили синхронный танец, используя технологию захвата движения, информирует 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Компания акцентировала на элегантном дизайне, плавных движениях и синергии между аппаратным обеспечением и ИИ.

Танец роботов – смотрите видео:

Какие характеристики роботов?

Adam-U – это платформа для сбора данных и тренировки искусственного интеллекта, разработана совместно с Noitom Robotics и Inspire Robots. Хотя ее позиционируют как стационарную, на западе она появилась с ногами.

Робот имеет 31 степень свободы, систему бинокулярного зрения, его рост регулируется от 1,35 до 1,77 метра, а вес составляет 61 кг. Adam-U умеет манипулировать предметами, вешать одежду и танцевать. Модель уже доступна для предварительного заказа по цене 45000 долларов.

Полноразмерный гуманоид Adam имеет рост 1,67 метра, весит 60 кг и имеет до 44 степеней свободы. Его движения, похожи на человеческие, обеспечивают алгоритмы глубокого обучения с подкреплением (DRL) и имитационного обучения.

Робот оснащен 25 запатентованными приводами, которые обеспечивают плавные и мощные движения. Благодаря системе управления и специальным алгоритмам Adam может балансировать даже без визуальной информации.

Команда PNDbotics работает над проектом с июня 2023 года, постоянно совершенствуя конструкцию ног и приводы роботов для работы в динамических условиях, например, в пробках или на неровных поверхностях.

А тем временем другая китайская компания UBTECH показала робота, который работает самостоятельно 24/7 и даже сам меняет свои батареи. Робот Walker S2 оснащен двойной системой литиевых аккумуляторов, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, и предназначен для использования на заводах или в общественных местах.