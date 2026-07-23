Российские хакеры взламывают частные камеры, чтобы следить за поставками оружия в страны НАТО

Обычная камера на заправке, частном складе или даже у подъезда жилого дома может превратиться в инструмент иностранного шпионажа. Пока грузы с военной помощью преодолевают тысячи километров, за ними следят через взломанные сети, превращая гражданскую инфраструктуру в глобальную систему слежения.

Как частное оборудование превратилось в инструмент военной разведки

Российские хакеры, поддерживаемые государством, развернули систематическую кампанию по захвату контроля над камерами видеонаблюдения, подключенными к интернету по всей Европе. Главная цель этой операции – мониторинг логистических маршрутов НАТО и отслеживание поставок оружия, направляемого в Украину. Об этом пишет издание Cyber Press.

Превращая обычные IP-камеры в сеть датчиков военной разведки, российские спецслужбы получают доступ к информации, которую зачастую невозможно получить даже с помощью спутников или беспилотников.

География шпионской сети охватывает страны Европейского Союза, государства-члены НАТО и саму Украину.

Операторы сосредотачивают внимание на устройствах, которые имеют обзор на стратегически важные объекты: автодороги, порты, зоны погрузки и ключевые транспортные узлы. Перехваченные видеопотоки в режиме реального времени позволяют определять маршруты конвоев, типы грузов и точное время перемещения военной техники. Наземное видео обеспечивает детализацию, недоступную для космической разведки, давая Москве четкое понимание того, что именно и когда отправляют на фронт.

Эта кампания в значительной степени опирается на неустраненные уязвимости, слабый контроль доступа и анализ изображений с помощью искусственного интеллекта для извлечения и сопоставления данных о передвижении военных в больших масштабах,

– прокомментировали в совместном заявлении представители Службы общей разведки и безопасности (AIVD) и Службы военной разведки и безопасности (MIVD) Нидерландов.

Тактика взломов и роль искусственного интеллекта

Процесс идентификации целей происходит через открытый интернет. Хакеры ищут незащищенные IP-камеры, используя стандартный набор методов: подбор стандартных или слабых паролей, использование устаревшего программного обеспечения и эксплуатация известных уязвимостей.

Данные компании Censys свидетельствуют о том, что только в Нидерландах более 45 тысяч камер имеют прямой выход в сеть, а около 2 тысяч хостов, на которых установлены эти камеры, работают с критическими уязвимостями, которые уже активно используют злоумышленники.

Масштабы проблем в рамках НАТО и Украины еще более серьезны. В целом, более 87 тысяч подключенных к сети камер связаны с потенциально уязвимыми сервисами. В Украине специалисты насчитали более 4 тысяч таких устройств. Отдельные узлы имеют устаревшие уязвимости, такие как CVE-2016-7407 в Dropbear SSH или CVE-2021-39275 в сервере Apache HTTP. Это демонстрирует, как баги восьмилетней давности во вспомогательных службах позволяют шпионам захватить полный контроль над всем устройством.

Особую опасность представляет использование искусственного интеллекта. Нидерландская разведка отмечает, что захваченные кадры проходят обработку системами распознавания образов. Искусственный интеллект автоматически выявляет конкретные типы транспортных средств, маркировку подразделений и другие индикаторы военной активности.

Объединяя данные со множества камер, системы агрегирования сопоставляют перемещения во времени и пространстве, составляя подробную карту логистических маршрутов, районов сосредоточения и потенциальных уязвимых мест в цепочках поставок помощи.

Снижение риска шпионажа начинается с базовой гигиены поверхности атак – организации и частные лица должны сначала выяснить, какие камеры вообще открыты для публичного интернета,

– заявили специалисты разведывательных служб Нидерландов.

Эксперты подчеркивают, что любое устройство, доступное через прямой IP-адрес, переадресацию портов или облачное реле производителя, должно пройти тщательную проверку. Особое внимание следует уделить камерам, наблюдающим за логистическими потоками, входами в стратегические объекты и элементами критической инфраструктуры. Только системный подход к цифровой безопасности позволит ослепить врага на путях поставки военной помощи.