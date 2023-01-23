Россия завербовала бывших французских военных после кибератаки на офис по делам ветеранов

В декабре масштабная кибератака поразила Национальный офис по делам ветеранов Франции. В руки террористов попали конфиденциальные данные, которые помогли им связаться с бывшими французскими военными и успешно завербовать их, пишут СМИ.

Источник заявляет, что сразу несколько источников указали на Россию как источник атаки. По их мнению Москва хочет использовать бывших военнослужащих французской армии для распространения пропаганды. Более того, высокопоставленный офицер говорит, что это уже происходит.

Интересно Данные миллионов пользователей российского Mail.ru оказались в открытом доступе

Что произошло

По информации BFMTV, в декабре хакеры атаковали серверы, программное обеспечение и базы данных ONACVG (Национальное управление по делам ветеранов и жертв войны). Вооруженным силам понадобился месяц, чтобы остановить нападение. Способ, избранный преступниками, якобы был использован впервые против Министерства Вооруженных Сил Франции.

Хакеры подобрались к конфиденциальному файлу – карточке ветерана. Министерство не предоставляет официальной информации по этому поводу, но, по словам полковника Мишеля Гойи, консультанта по обороне BFMTV, в этих файлах среди прочего можно найти номера телефонов участников боевых действий и бывших солдат, позволяющие русским "выйти на контакт с военнослужащими французской армии".

Вице-адмирал Патрик Шевальеро (Patrick Chevallereau) 18 января опубликовал колонку для французского издания Le Journal du Dimanche. Она вышла под названием: "Внимание, бывшие французские военные способствуют интересам Кремля".

Среди подозреваемых в тесных связях с Москвой:

Полковник Жак Хоггард (Jacques Hogard) , который очень активен в социальных сетях и регулярно делится твитами посольства России во Франции.

, который очень активен в социальных сетях и регулярно делится твитами посольства России во Франции. Полковник Ален Корвес (Alain Corvez) , находившийся в составе наблюдателей, отправленных на Донбасс для наблюдения за организованными Россией псевдореферендумами.

, находившийся в составе наблюдателей, отправленных на Донбасс для наблюдения за организованными Россией псевдореферендумами. Подполковник жандармерии и член Национального объединения (RN) Жан-Мишель Каденас (Jean-Michel Cadenas) , ранее публиковавший в Twitter сообщение с утверждением, что посол Франции в Украине подал в отставку, что было полной ложью.

, ранее публиковавший в Twitter сообщение с утверждением, что посол Франции в Украине подал в отставку, что было полной ложью. Бывший военный Ксавье Моро (Xavier Moreau), который "стал пресс-секретарем Кремля". По данным Challenges, он получил российское гражданство и ретранслировал речь Путина через Youtube-канал, закрытый в конце 2022 года.

Шевальеро считает, что такой подход создает иллюзию подлинности и легитимности российской пропаганды, помогая продвигать ее в Европе.