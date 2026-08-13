В России заявили о создании чрезвычайно важной технологии, которая подвергнет мир еще большей опасности

Российский стартап заявляет о создании технологии, которая якобы способна сократить время облучения кремниевых пластин для микросхем с двух недель до нескольких минут. Это может дать россиянам преимущество в производстве процессоров, оставив позади даже TSMC. Впрочем, специалисты призывают к сдержанной реакции. Почему они сомневаются?

Что именно якобы создали россияне

В центре разработки – мультикатод, который должен формировать несколько электронных пучков на одной подложке. Авторы проекта заявляют, что именно такой подход позволит существенно ускорить обработку кремниевых пластин. Первые испытания электронно-лучевого источника, как заявляет команда разработчиков, стали лишь началом долгого пути к полноценному литографу, пишет TechRadar.

По словам команды, новая технология позволит обрабатывать кремниевую пластину за 5–7 минут. Для сравнения: устаревшие однолучевые установки, как утверждают авторы, тратят на это от 1 до 2 недель.

Мы разработали сквозную технологию создания мультикатода и подтвердили ее применимость на практике,

– прокомментировал главный разработчик проекта Евгений Гиваргизов.

Разработчики также отмечают, что радиус острия электронных источников составляет всего 1,5–2 нанометра. По их мнению, отказ от сложной схемы с мозаикой зеркал и затворов должен упростить конструкцию, снизить энергопотребление и удешевить производство оборудования.

Насколько это готовое устройство?

Проект впервые публично представили на форуме "Сильные идеи для нового времени". В то же время ученые завершили лишь исследовательскую стадию, а готового литографического станка пока не существует.

Технология выглядит интересной и перспективной, но впереди еще много работы, прежде чем появится промышленная альтернатива,

– сказал российский эксперт по микроэлектронике Сергей Сазонов.

Создание рабочего прототипа может занять около трех лет. Речь идет о стандартах чипов от очень устаревших 350 нанометров до новейших нескольких нанометров, а итоговое разрешение, по их словам, зависит прежде всего от фоторезистивных материалов, а не только от самого источника электронного луча.

Надежда на провал есть, но невелика

Несмотря на то, что эта технология уже есть у россиян, некоторые эксперты сомневаются, что ее успеют вовремя применить. Как пишет TechRadar, задержки в финансировании из-за проблем с бюджетом могут привести к тому, что американские, европейские или азиатские компании создадут собственные аналоги и начнут производить чипы гораздо быстрее, чем сегодня.

С другой стороны, эта технология может быть интересна Кремлю в военном плане, поэтому она может получить больше внимания, чем при обычных условиях. Ограниченная конкуренция на внутреннем рынке может создать спрос среди местных производителей микросхем и печатных плат, которые захотят профинансировать разработку, чтобы первыми получить эту технологию.

Излишне объяснять, почему это грозит всему миру. Если Россия научится производить собственные чипы быстрее, чем это делают TSMC или Intel, она сможет запустить конвейер и штамповать ракеты одну за другой.