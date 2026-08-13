Що саме нібито створили росіяни

У центрі розробки – мультикатод, який має формувати кілька електронних променів на одній підкладці. Автори проєкту заявляють, що саме такий підхід дозволить суттєво пришвидшити обробку кремнієвих пластин. Перші випробування електронно-променевого джерела, як заявляє команда творців, стали лише початком довшого шляху до повноцінного літографа, пише TechRadar.

За словами команди, нова технологія дасть змогу обробляти кремнієву пластину за 5 – 7 хвилин. Для порівняння, застарілі однопроменеві установки, як стверджують автори, витрачають на це від 1 до 2 тижнів.

Ми розробили наскрізну технологію створення мультикатода та підтвердили її придатність на практиці,

– прокоментував головний розробник проєкту Євген Гіваргізов.

Розробники також кажуть, що радіус вістря електронних джерел становить лише 1,5 – 2 нанометри. На їхню думку, відмова від складної схеми з мозаїкою дзеркал і затворів має спростити конструкцію, зменшити енергоспоживання та здешевити виробництво обладнання.

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Наскільки це готовий пристрій?

Проєкт уперше публічно показали на форумі "Сильні ідеї для нового часу". Водночас науковці завершили лише дослідницьку стадію, а готового літографічного верстата поки що не існує.

Технологія виглядає цікавою та перспективною, але попереду ще багато роботи, перш ніж з'явиться промислова альтернатива,

– сказав російський експерт з мікроелектроніки Сергій Сазонов.

Створення робочого прототипу може тривати близько трьох років. Наразі йдеться про стандарти чипів від дуже застарілих 350 нанометрів до новітніх кількох нанометрів, а підсумкова роздільна здатність, за їхніми словами, залежить насамперед від фоторезистивних матеріалів, а не лише від самого джерела електронного променя.

Надія на провал є, але невелика

Попри те, що ця технологія вже є у росіян, деякі експерти сумніваються, що її встигнуть вчасно застосувати. Як пише TechRadar, затримки у фінансуванні через проблеми з бюджетом можуть призвести до того, що американські, європейські чи азійські фірми створять власні аналоги й почнуть виготовляти чипи набагато швидше, ніж сьогодні.

З іншого боку, ця технологія може бути цікавою Кремлю в якості воєнної, тому вона може отримати більше уваги, ніж могла б за звичайних умов. Обмежена конкуренція на внутрішньому ринку може створити попит серед місцевих виробників мікросхем та друкованих плат, які захочуть профінансувати розробку, щоб першими отримати технологію.

Зайве пояснювати, чим це загрожує всьому світові. Якщо Росія навчиться виготовляти власні чипи швидше, ніж це робить TSMC або Intel, вона зможе включити конвеєр і штампувати ракети одну за одною.