На людей плевать: после атак на "Яндекс" Россия в первую очередь восстановила ботов

Атаки на дата-центры компании "Яндекс" существенно нарушили работу российского технологического гиганта, однако вредоносные боты быстро адаптировались. Сети дезинформации и автоматизированных атак мгновенно перешли на другие серверы и практически не сбавили темпов.

Где сейчас "живут" российские боты

Как пишет издание Tom's Hardware со ссылкой на отчет компании Cloudflare, трафик поисковой системы Yandex Search и сервиса Yandex.Cloud в настоящее время держится лишь на уровне 10–15% от обычного показателя.

Это означает, что Россия отодвинула восстановление пользовательских сервисов на второй план, первым делом бросив силы на восстановление пропагандистских возможностей, поскольку ботофермы восстановились быстрее. Они перенесли свои ресурсы на альтернативные российские площадки, в частности к провайдерам Radist и Selectel.

Масштабная автоматизация никуда не исчезла. Она просто перешла к другим хостинг-провайдерам,

– прокомментировали аналитики Cloudflare.

Аналитики также проверили активность в социальных сетях и выяснили, что трафик с российских IP-адресов сократился лишь на 0,6%. В то же время количество действий ботов, таких как создание публикаций, комментариев или лайков на одной из платформ, уменьшилось лишь на 5,7%. В связи с этим Cloudflare опровергла предположение о том, что разрушение дата-центров привело к значительному снижению дезинформации в соцсетях, хотя и подчеркнула ограниченность анализа трафика собственных систем.

Почему облачные угрозы трудно уничтожить окончательно

Эксперты отмечают, что борьба с такими автоматизированными сетями напоминает бесконечную гонку. Поскольку современные облачные процессы легко переносить между дата-центрами, физическое уничтожение серверов не останавливает работу вредоносного кода.

Подобные рекомендации по миграции ранее давала компания Amazon своим клиентам, пострадавшим в результате атак на дата-центры AWS в Бахрейне и Абу-Даби. Операторы могут сменить хостинг-провайдера всего за несколько часов.