Де тепер "живуть" російські боти

Як пише видання Tom's Hardware з посиланням на звіт компанії Cloudflare, трафік пошуковика Yandex Search і сервісу Yandex.Cloud наразі тримається лише на рівні 10 – 15% від звичайного показника.

Це означає, що Росія відсунула відновлення користувацьких сервісів на задній план, насамперед кинувши сили на відновлення пропагандистських спроможностей, оскільки ботоферми відновилися швидше. Вони перенесли свої ресурси на альтернативні російські майданчики, зокрема до провайдерів Radist і Selectel.

Високообсягова автоматизація не зникла. Вона просто мігрувала до інших хостинг-провайдерів,

– прокоментували аналітики Cloudflare.

Аналітики також перевірили активність у соціальних мережах і з'ясували, що трафік із російських IP-адрес скоротився лише на 0,6%. Водночас кількість дій ботів, як-от створення публікацій, коментарів чи вподобайок на одній із платформ, зменшилася лише на 5,7%. Через це Cloudflare спростувала припущення, що руйнування дата-центрів призвело до значного падіння дезінформації в соцмережах, хоча й підкреслила обмеженість аналізу трафіком власних систем.

Чому хмарні загрози важко знищити остаточно

Експерти зазначають, що боротьба з такими автоматизованими мережами нагадує нескінченну гонитву. Оскільки сучасні хмарні процеси легко переносити між дата-центрами, фізичне знищення серверів не зупиняє роботу шкідливого коду.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Схожі рекомендації щодо міграції раніше надавала компанія Amazon своїм клієнтам, які постраждали через удари по дата-центрах AWS у Бахрейні та Абу-Дабі. Оператори можуть змінити хостинг-провайдера всього за кілька годин.