В России чиновников заставляют перейти на мессенджер, который контролируется спецслужбами, –разведка

Власти в России все активнее пытаются установить контроль над мессенджерами и иностранным программным обеспечением. Теперь чиновникам приказали перейти на мессенджер Max, который контролируют российские спецслужбы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Как Россия контролирует мессенджеры?

Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать механизмы ограничения использования иностранного программного обеспечения, в частности мессенджеров, созданных в странах, которые в России считаются "недружественными".

Под особым вниманием оказался WhatsApp, принадлежащий компании Meta (она признана в России экстремистской). Теперь мессенджер рассматривается как один из главных кандидатов на потенциальную блокировку.

Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя мессенджер имеет российское происхождение, его якобы "независимая" позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным,

– добавили в СВР.

На фоне подготовки к ограничениям власть уже создала новую платформу – мессенджер Max от компании VK. По данным разведки, всем российским чиновникам уже приказали перейти на Max.

Интересно, что приложение имеет доступ к микрофону, камере, геолокации, контактам и файлам пользователя. Оно также не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы – то есть речь идет о признаках, характерных для вредоносного программного обеспечения.

Все собранные данные автоматически направляются на серверы, связанные с VK, которая, по данным открытых источников, подконтрольна российским спецслужбам.