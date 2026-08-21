Россия готовит свой Starlink, но у него есть слабое место, которым Украина должна воспользоваться

Российская компания Bureau 1440 активно развертывает спутниковую сеть "Рассвет", стремясь создать собственный аналог системы Starlink для обеспечения связи на фронте. Однако эксперты отмечают, что российский проект будет иметь критическую уязвимость, которую Украина сможет легко использовать.

Россия запускает собственные спутники связи

В марте российские разработчики вывели на орбиту первую партию из 16 функциональных аппаратов проекта "Рассвет", а в июле к ним присоединилась еще одна группа спутников. Как пишет литовское издание LRT, к следующему году компания планирует запустить еще сотни аппаратов.

Официально систему позиционируют как гражданскую, однако в Кремле не скрывают ее военного значения. 12 июня Путин на встрече с военными заявил, что работы над собственной спутниковой связью продвигаются быстро и вскоре оккупанты ощутят преимущества системы на фронте.

Спутниковые сети стали важными для войны

Современные боевые действия требуют быстрой передачи больших объемов данных в режиме реального времени. Старые космические системы работали через отдельные аппараты на высоте в десятки тысяч километров от Земли, поэтому сигнал часто был нестабильным. В то же время спутники Starlink летают на высоте 350–550 километров, что обеспечивает значительно более высокую скорость соединения.

Чтобы такая сеть работала бесперебойно, требуется целая группировка спутников, чтобы пользователь мог подключиться как минимум к одному из них.

Российская низкоорбитальная сеть не сможет конкурировать со Starlink, которая в настоящее время насчитывает более 10 000 спутников и обслуживает миллионы клиентов по всему миру. В то же время даже базовое группирование заметно расширяет возможности связи для российских войск.

Почему слабость российского аналога

Главное отличие между украинским и российским использованием спутникового интернета – в наземных станциях. Это большие массивы антенн, физически подключенные к кабельному интернету, которые передают данные на спутники. Они имеют фиксированное расположение и излучают мощные электромагнитные сигналы, поэтому скрыть их невозможно.

Украинские пользователи получают сигнал через наземные станции, расположенные на территории Польши, Литвы и Турции. Поскольку эти страны входят в НАТО, попытка России уничтожить такие объекты рискует спровоцировать прямой военный ответ с участием США.

В свою очередь украинские силы неоднократно доказывали, что могут поражать объекты дальнобойными дронами по всей территории России. Поэтому любые наземные станции системы "Рассвет" в РФ могут стать приоритетными целями для Вооруженных Сил Украины.

Я убежден, что приоритетной целью России является Starlink, но она не может уничтожить наземные станции Starlink, тогда как Украина может атаковать аналогичные станции в России. Даже если наземная станция "Рассвет" будет находиться в Сибири, ничто не помешает Украине провести атаку против нее,

– говорит бывший инженер космических систем в британской армии Иан Мюргед.

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий 10 августа сообщил, что на орбите уже находятся десятки аппаратов "Рассвет". По его словам, российские военные уже могут кратковременно пользоваться этой связью, пока спутник пролетает над территорией Украины, а украинские специалисты ищут способы противодействия этой угрозе.

В то же время эксперты сомневаются, что России удастся создать полноценного конкурента Западу или Китаю, который разрабатывает собственные спутниковые системы Guowang и Qianfan.

У россиян просто нет достаточных пусковых мощностей. Это не означает, что они не смогут создать сеть спутникового интернета, но она, вероятно, не будет такой быстрой или эффективной, как Starlink или две китайские версии под названием Guowang и Qianfan,

– заявила Виктория Самсон, руководитель отдела космической безопасности и стабильности фонда Secure World Foundation.

Кроме того, не стоит забывать, что 15 августа 2026 года Украина нанесла успешный удар новой крылатой ракетой "Фламинго" по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре. Этот стратегический объект является единственным местом сборки ракет "Союз-2", которые Россия использует для запусков военных спутников и системы связи "Рассвет". Поскольку Украина не может добраться до уже запущенных спутников на орбите (не только из-за отсутствия противоспутникового оружия, но и потому, что человечество договорилось о недопущении войны в космосе), уничтожение возможностей запуска может оставить уже запущенные спутники единственными в российском арсенале.

Таким образом, несмотря на попытки России развернуть собственную спутниковую группировку для нужд армии, дефицит ракетоносителей и уязвимость наземной инфраструктуры перед украинскими ударами могут заметно ограничить эффективность этого проекта.