Западные разведывательные службы предупреждают, что Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой в ближайшие недели. Соответствующее предупреждение недавно получили несколько стран НАТО.

Что известно о предупреждении

Об этом сообщило немецкое издание WDR. Бундесвер уже проинформировал министра обороны Бориса Писториуса и других правительственных чиновников. Западные разведывательные службы и военные ведомства, в частности немецкие вооруженные силы и Федеральная разведывательная служба (BND), предполагают, что Россия может запустить такой спутник в любой момент в течение ближайших недель. Спутник носит название "Спутник-S".

По имеющимся данным, он уже полностью готов и некоторое время хранится в окрестностях Москвы. После вывода на орбиту он станет боеспособным уже в кратчайшие сроки.

Насколько большая угроза

Размещение ядерного оружия в космосе стало бы огромной военной угрозой для Запада. Как только вооруженный спутник окажется на орбите Земли, эффективных мер противодействия практически не будет. Следовательно, предотвратить применение этого оружия не удастся.

Эксперты считают, что последствия ядерного взрыва в космосе были бы серьезными. Глава Космического командования США Стивен Уайтинг недавно оценил масштабы разрушений для спутниковых систем.

Вероятно, около трети всех спутников на низкой околоземной орбите выйдет из строя немедленно, в течение первых часов или дней. А затем, в течение следующих месяцев, остальные спутники выйдут из строя постепенно,

– прокомментировал глава Космического командования США Стивен Уайтинг.

Есть и другая проблема. Ядерный взрыв в космосе создает чрезвычайно мощный электромагнитный импульс, и он, вероятно, также мог бы вывести из строя технические системы на Земле.

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Что это означает для Европы

Генерал-майор Армин Фляйшманн из Командования кибер- и информационного пространства (CIR) немецкой армии описал, как взрыв ударил бы по Германии.

Последствия для жизни в Германии будут колоссальными: отключение электроэнергии, серьезные ограничения в сфере связи и навигации,

– заявил Армин Фляйшманн.

Что отвечает Москва

Российское посольство ответило на запросы журналистов WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, что не располагает информацией об описанных событиях. Оно категорически отвергло "все безосновательные обвинения в отношении космической деятельности Российской Федерации" и назвало их "частью пропагандистской кампании".

Россия плевать хочет на международные договоры

Международное право прямо запрещает государствам размещать ядерное оружие на орбите Земли, устанавливать его на небесных телах или иным образом размещать оружие массового уничтожения в космическом пространстве. Основным документом, регулирующим этот вопрос, является Договор о космосе 1967 года.

Ключевую роль играет статья IV договора. Она устанавливает три основных ограничения:

Государства обязуются не выводить на орбиту Земли объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения.

Запрещается размещать такое оружие на Луне и других небесных телах.

Запрещается размещать ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения в дальнем космосе любым другим способом.

Существует также Договор о запрещении ядерных испытаний 1963 года. Это соглашение предшествовало Договору о космосе и стало одним из первых международных документов, ограничивших ядерную деятельность в космическом пространстве. Его подписали США, Великобритания и СССР. Документ запрещает государствам проводить ядерные взрывы в атмосфере Земли, за пределами атмосферы, в частности в космическом пространстве, под водой, включая территориальные воды и открытое море, а также в других средах, если радиоактивные осадки в результате взрыва распространяются за пределы территории государства, проводящего испытания.

Россия является участницей основных международных договоров, запрещающих размещение ядерного оружия и проведение ядерных взрывов в космосе.