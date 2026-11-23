Що відомо про попередження

Про це повідомило німецьке видання WDR. Бундесвер уже поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса та інших урядовців. Західні розвідувальні служби та військові відомства, зокрема німецькі збройні сили і Федеральна розвідувальна служба (BND), припускають, що Росія може запустити такий супутник у будь-який момент протягом найближчих тижнів. Супутник має назву "Спутник-S".

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За повідомленнями, він уже повністю готовий і деякий час зберігається в околицях Москви. Після виведення на орбіту він стане боєздатним уже за короткий час.

Наскільки велика загроза

Розміщення ядерної зброї в космосі стало б величезною військовою загрозою для Заходу. Щойно озброєний супутник опиниться на орбіті Землі, ефективних заходів протидії практично не буде. Отже, запобігти застосуванню цієї зброї не вдасться.

Експерти вважають, що наслідки ядерного вибуху в космосі були б серйозними. Голова Космічного командування США Стівен Вайтінг нещодавно оцінив масштаби руйнувань для супутникових систем.

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Ймовірно, близько третини всіх супутників на низькій навколоземній орбіті вийде з ладу негайно, протягом перших годин або днів. А потім, протягом наступних місяців, решта супутників вийде з ладу поступово– прокоментував голова Космічного командування США Стівен Вайтінг.

Є й інша проблема. Ядерний вибух у космосі створює надзвичайно потужний електромагнітний імпульс, і він, ймовірно, також міг би вивести з ладу технічні системи на Землі.

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Що це означає для Європи

Генерал-майор Армін Фляйшманн із Командування кібер- та інформаційного простору (CIR) німецької армії описав, як вибух вдарив би по Німеччині.

Наслідки для життя в Німеччині будуть колосальними: відключення електроенергії, серйозні обмеження у сфері зв'язку та навігації– заявив Армін Фляйшманн.

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Що відповідає Москва

Російське посольство відповіло на запити журналістів WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, що не має інформації про описані події. Воно категорично відкинуло "усі безпідставні звинувачення щодо космічної діяльності Російської Федерації" і назвало їх "частиною пропагандистської кампанії".

Росія плює на міжнародні договори

Міжнародне право прямо забороняє державам розміщувати ядерну зброю на орбіті Землі, встановлювати її на небесних тілах або іншим чином розміщувати зброю масового знищення в космічному просторі. Основним документом, який регулює це питання, є Договір про космос 1967 року.

Ключовою є стаття IV договору. Вона встановлює три основні обмеження:

Держави зобов'язуються не виводити на орбіту Землі об'єкти з ядерною зброєю або іншими видами зброї масового знищення.

Забороняється встановлювати таку зброю на Місяці та інших небесних тілах.

Забороняється розміщувати ядерну зброю та іншу зброю масового знищення в далекому космосі будь-яким іншим способом.

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Існує також договір про заборону ядерних випробувань 1963 року. Ця угода передувала Договору про космос і стала одним із перших міжнародних документів, які обмежили ядерну діяльність у космічному просторі. Її підписали США, Велика Британія та СРСР. Документ забороняє державам проводити ядерні вибухи в атмосфері Землі, за межами атмосфери, зокрема в космічному просторі, під водою, включно з територіальними водами та відкритим морем, а також в інших середовищах, якщо радіоактивні опади внаслідок вибуху поширюються за межі території держави, яка проводить випробування.

Росія є учасницею основних міжнародних договорів, які забороняють розміщення ядерної зброї та проведення ядерних вибухів у космосі.