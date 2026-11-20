В США предъявили обвинение 25-летнему гражданину России по имени Игорь Дью. Его подозревают в слежке за сотрудниками технологической и оборонной компании из Кремниевой долины, которая оказывает помощь Украине в войне.

Что делал шпион по заказу России?

Федеральные прокуроры утверждают, что Дью фотографировал сотрудников компании и экраны их компьютеров в кафе рядом с офисом в Пало-Альто. Он также вел список домашних адресов сотрудников и одного из топ-менеджеров. Об этом пишет Ars Technica.

Однажды мужчина поехал следом за сотрудницей, которая возвращалась из Пало-Альто в Сан-Франциско. В материалах дела ее обозначили как FEMP1, то есть "женщина-сотрудница 1". Из-за этого преследования она находилась "в состоянии эмоционального стресса".

Как рассказал спецагент ФБР в официальных показаниях, женщина совершала "уклончивые и нетипичные маневры", ехала по объездным дорогам и даже заехала на парковку продуктового магазина. Дью не отставал: по словам агента, он проезжал развороты, совершал запрещенные левые повороты и проехал на красный свет, чтобы держаться позади автомобиля на протяжении почти 48 километров.

Водительница позвонила на экстренную линию 911, и диспетчер посоветовал ей ехать прямо в полицейский участок Сан-Франциско в районе Мишн. Возле участка она остановила патрульную машину и рассказала об инциденте. Когда женщина обратилась к полицейским, Дью уехал.

Во время допроса, когда его уже задержали, Дью объяснил, что увидел, как женщина села в машину, и счел ее "красивой". Поэтому, по его словам, поехал за ней, потому что "хотел пригласить ее на свидание".

Какая компания стала целью?

Прокуроры не назвали компанию. Однако агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с делом, сообщили, что речь идет о Palantir. Издание Ars Technica подтвердить эту информацию не смогло. Представители Palantir не ответили на запрос о комментарии.

Как россиянин попал в США?

По данным следствия, летом 2026 года Дью нелегально попал в США после того, как его завербовал кто-то через Telegram. Этот собеседник дал ему секретное задание следить за сотрудниками большой технологической и оборонной компании. Дью получил инструкции, оборудование и финансовую поддержку, а также заверения в том, что работает на благо "родины". Задача заключалась в сборе сведений о компании, поскольку она поставляла оружие, используемое против российских войск в Украине.

В июне мужчина вылетел из Стамбула в Мексику, а оттуда пересек границу с США. Ему приказали купить ноутбуки, мобильные телефоны, беспроводное сетевое оборудование и программы для удаленного доступа. Помимо наблюдения за сотрудниками в кафе, Дью должен был оставлять ноутбук в определенных местах рядом с компанией. Так к устройству можно было бы подключиться удаленно и попытаться собрать информацию от находившихся поблизости сотрудников.

Какие документы он использовал?

Чтобы скрыть свою личность, мужчина, по версии следствия, получил поддельные документы: фальшивое удостоверение штата Калифорния, поддельный американский паспорт и карту социального страхования на вымышленное имя Хьюго Ландри Джонс. По данным прокуроров, паспорт был подлинным и когда-то был выдан другому человеку в другой части страны. Впоследствии в нем заменили фотографию на снимок Дью и вписали его новую личность.

Что ему грозит?

Дью арестовали 30 октября, и он до сих пор находится под стражей. Ему предъявили три обвинения:

– сговор с целью действовать в качестве агента иностранного государства;

– деятельность в качестве агента иностранного государства без уведомления генерального прокурора;

– слежка за людьми между штатами.

По второму пункту ему грозит до 10 лет лишения свободы, штраф в размере 250 тысяч долларов и три года надзора после освобождения. По каждому из двух других обвинений максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, штраф в размере 250 тысяч долларов и три года надзора.

Первое появление Дью в федеральном суде состоялось 2 ноября. Следующее заседание назначено на 24 ноября.